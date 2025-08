Mar Contreras desata debate por apoyar a Adrián Di Monte y se hace de palabras con Ninel Conde

En La Casa de los Famosos México no se detienen las sorpresas y Mar Contreras fue una de ellas en la primera noche de eliminación, donde Olivia Collins salió del concurso.

Mar Contreras fue la última en posicionarse, y a diferencia del resto de sus compañeros, no lo hizo detrás de Adrián Di Monte, sino con Priscila Valverde.

“Entré con la idea de empezar a jugar el juego sin prejuicio de nada. Por eso no quiero dar una estocada a un compañero; me gustaría haberte conocido, este juego es tan rápido, que si no entras jugándolo, entras a la placa. Quiero que aproveches la exposición para cumplir tus sueños en la conducción y actuación. Si te quedas, me encantaría seguirte conociendo”, le dijo a la reina de belleza.

Tras la eliminación de Olivia Collins, los habitantes recibieron con abrazos a Adrián. Fue ahí que Mar Contreras le dijo:

“Todos tenemos derecho de una segunda oportunidad... Aprovecha esto como impulso para seguir adelante y demostrar el gran hombre que eres. Yo vivo a partir de lo que estamos viviendo en esta casa. Disfrútalo, aprovéchalo”.

“Lo que me da miedo, es que si vuelve a ser nominado, vuelva a regresar”, admitió Mar, sobre que ahora Di Monte sea un habitante fuerte en el concurso.

Ninel Conde se hizo de palabras con Mar

“Sí fue de shock. Se me hizo muy rudo que toda la casa se pusiera atrás de Adrián, me puse en su lugar y tener a toda la casa atrás es una mamada, está cabrón. Yo no iba a dar una estocada a Adrián, yo fui clara y se lo dije a Priscila”, dijo Mar Contreras.

Ninel Conde refutó: “Pero no es una mamada si realmente todos lo sentían, tal vez fue circunstancial. Hubiera sido una mamada si nos hubiéramos puesto todos de acuerdo diciendo ‘vamos todos a chingárnoslo’... ¡Eso sí es una mamada! Pero si cada quien tenía sus motivos y coincidió que todos se formaron atrás, fue parte del juego”.

¿Qué dice el público?

En el Instagram de Adrián Di Monte hay todo tipo de comentarios, como...



“Amamos a Mar Contreras porque ella sí tiene criterio propio”

“Nadie es juez de nadie... el juego es adentro y punto”

“Este man va ir ganando reto con reto y ahora paq lo saquen va estar bien k bron”

“Es lo malo de cuando todos se le echan a uno solo lo hacen el villano y después el público los apoya más... parece que no aprendieron de las otras casas”

En redes sociales, famosos como María José celebraron a Mar Contreras