Primera gala de eliminación y qué se dijeron en el Posicionamiento de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México tuvo su primera dinámica de Posicionamiento. Los cuatro nominados comenzaron la gala de eliminación de este domingo 3 de agosto con una breve opinión de lo que han aprendido dentro del reality show.

Los cuatro coincidieron en que la nominación fue un golpe para sus aspiraciones pero agradecieron la oportunidad de haber estado en el reality show.

Durante el sábado y el domingo, Adrián Di Monte, por ejemplo, insistió en que se sentía poco querido e incluso declaró: “Si me salvo esta semana, por favor vuelvan a nominarme la siguiente”.

Otra habitante que se vio especialmente afectada por la nominación es Oliva Collins, quien dijo: “Esto no es para mí”.

Así, con nervios e incertidumbres, llegaron a los posicionamientos, que te contamos a continuación con detalle y por cada uno de los nominados.

Adrián Di Monte

Adrián Di Monte

Ninel Conde:

“El primer día me tocó suplirte en la habitación y tuviste que dormir en un sillón. Siento, es mi percepción, siento que eso creó una barrera, no he tenido una conexión, empatía, cuando nos cruzamos, no sé si por pena, respeto, me evades, y pues por eso quiero que te vayas de la casa”, dijo El Bombón Asesino.

Adrián le respondió: “Yo para nada siento eso, al contrarios te admiro, me caes super bien. Siempre que te veo, no es que te evada, te admiro un chingo eres una grande de nuestro país”.

Facundo (en forma de rap):

Mariana botas te ganó con las pelotas,

Es fatal que no llegaste a ni una final,

... No sonará bonito pero tú te corriste solito.

Adrián le dijo: “Para mí es un honor que me hayas echado un rap. Te admiro un chingo, eres de los grandes, y me ha encantado conocerte, compartir contigo. Gracias por ese rap, Mariana tiene una suerte impresionante y El Guana es un Mister Maravilla”.

Abelito

“Lo que en su momento me llevó a tomar la decisión de la nominación fue que a tres días, se percibe a detalle lo que es cada persona. Lo que uno agarra es ver la percepción de uno. Me quedé con una plática que tuvimos de tu esposa... Querías llevarla de vacaciones antes del verano... Aquí el público es quien tiene la última palabra y ya se verá si ya no sientes el extrañamiento por tu esposa o tomas el compromiso con el público”, le dijo Abelito.

Adrián respondió: “Abelito, eres una de las personas más maravillosas que he conocido. Nos han enseñado mucho. No hay ningún conflicto entre nosotros, respeto todo lo que eres, te quiero”.

Mariana Botas

“No tenía el gusto de conocerte, pero quiero ser coherente con mi nominación. No te conozco realmente, no sé si realmente estás disfrutando tu estancia, siento que te aíslas un poco por eso, eso no quita el gran compañero que has sido”, dijo Mariana.

Adrián le dijo: “Me he llevado una bonita sorpresa, es verdad, me casé el 8 de julio, extraño a mi esposa, he llorado solito y la extraño mucho; es el amor de mi vida, pero tengo un compromiso con el público y si me quieren aquí, seguiré hasta que decidan. Te quiero mucho, eres una tipazo”

Dalilah Polanco

“No puedo hacer oídos sordos a algo que me perturbó de una u otra manera y no me ha permitido convivir libremente contigo como lo he podido hacer con otros y creo que lo has notado. Si no es así, qué bueno porque no quiero ser grosera; sin embargo yo te nominé y me parece correcto estar parada aquí diciéndote estas palabras”, explicó Dalilah en su posicionamiento.

Adrián le respondió: “No lo noté, siento que has sido buena conmigo, me caes bien, información con la que hayas entrado, eso no me cdefine, amo a las mujeres; estoy más enamorado que nunca, no lo tomo nada personal, sé que te cuesta decirlo pero tranquila, todo está bien”, respondió.

Aldo De Nigris le recordó la polémica en TikTok

“Quiero que te vayas de la casa, de corazón, lo que vi y siento, por lo que vi fuera, andabas funadillo en el TikTok. Aquí no ha habido problemas con nadie, no tengo otra razón”.

Adrián negó ser un villano de esa historia que conoce Aldo de Nigris: “Fair enough... Entiendo, me la he pasado genial contigo, conocerte. Yo sé quién soy, mi esposa sabe quién soy y eso es suficiente para mí... En una historia mal contada siempre va a haber un villano.

Aarón Mercury hizo lo mismo...

“Has tenido muchos proyectos y seguro tendrás más. Y si alguien estará feliz de quedarte o salir eres tú. Lo que vi afuera en las redes no me gustó, pero mi opinión aquí dentro, no tengo nada malo que decir, y cualquiera que sea la decisión del público, vas a estar bien porque eres fuerte”, dijo el infuencer.

Adrián respondió: “Me he sorprendido para bien, al conocerte. A pesar de que eres muy joven, tienes un gran corazón, eres un gran tipo. Te auguro una carrera muy larga, no te rindes, siempre quieres innovar y eso es bueno”.

Alexis Ayala también fue detrás de Adrián:

“Viéndote a los ojos, la casa se juega dentro, no afuera. He conocido un león que ruge, aquí te siento débil, extrañando y si algo admiro y respeto es la fuerza que da la debilidad. Sal y ruge afuera, y si te quedas, ruge aquí. Yo necesito al guerrero aquí. La casa la hacemos todos”.

Adrián le respondió: “Ha sido un placer compartir contigo, tenemos equipo de trabajo en común; creo que aquí rujo y a lo mejor la gente se acostumbró al león que ruge en otro programa, pero detrás hay un niño frágil y es la versión de la gente que no conoce, que soy”.

El Guana también fue por Adrián

“No quise entrar sucio con cosas de afuera. Quise jugar con cosas dentro de la casa. Desde que me enteré, la verdad me dio miedo porque sé que eres una bestia en los realities. Te nominé porque eres una gran competencia, no me gustaría enfrentarme contigo en algún reto físico. Esto es un juego, de afuera, la verdad solo la conoces tú y la otra parte”.

Adrián le dijo: “Brinqué de alegría, nos conocemos de hace años, y eres súper talentoso, eres igual una bestia, no creas que soy una amenaza, yo también creo que tú lo eres. El formato es un poco más tranquilo... Sabes que te quiero muchísimo, te admiro, y lo que me han dicho, estoy tranquilo”.

Shiky también se refirió a lo que Di Monte vive fuera de la casa

“No sé que haces aquí. Te has casado hace menos de un mes, tendrías que estar con tu mujer, y seguro ella desea ver tu carita más que nosotros. Vete por esa luna de miel que mereces. Fuera, quien esté libre de cualquier cosa, que tire la primera piedra”.

“Mi mujer no me quiere en la casa, hice un compromiso con ella. Dije ‘voy a entrar, a dar lo mejor, y que me saque el púbñic0. Pero si me salvan, es un compromiso con ellos”, respondió el cubano.

Priscila Valverde

Priscila Valverde

Mar Contreras fue la última en posicionarse y lo hizo con la Miss Guerrero

“Entré con la idea de empezar a jugar el juego sin prejuicio de nada. Por eso no quiero dar una estocada ea un compañero; me gustaría haberte conocido, este juego es tan rápido, que si no entras jugándolo, entras a la placa. Quiero que aproveches la exposición para cumplir tus sueños en la conducción y actuación. Si te quedas, me encantaría seguirte conociendo.”.

La reina de belleza respondió con agradecimiento: “Gracias por tus palabras, lo recibo con cariño. Espero que esto me ayude pero me gustaría seguir compartiendo más con ustedes”.

Olivia Collins

Olivia Collins

No tuvo posicionamientos

Elaine Haro

Elaine Haro

No tuvo posicionamientos

El último confesionario

Minutos antes de la Gala de Eliminacion, los cuatro nominados tuvieron su última oportunidad en el Confesionario para dar sus razones de quedarse en la casa.

Elaine Haro dijo que quería estar más tiempo para que la conocieran mejor y demostrar que a pesar de ser la más chica en edad, tiene mucho que demostrar y aportar.

“Quisiera la oportunidad de representar a todas las juventudes de México”

Olivia Collins habló del reto que representa para ella estar en un formato de reality show:

“Quiero quedarme en la Casa de los famosos porque he aprendido mucho de los habitantes... de todo; hay mucho talento, hay mucha unión y he superado con ellos muchos miedos y me faltan todavía muchos por vencer”.

En el caso de Adrián di Monte, su argumento se centró en una promesa que le hizo a su esposa y sus fans.

Priscila Valverde pidió una oportunidad más para mostrarse ante el público.