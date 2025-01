Shanik Berman dice que lo hecho por “Fofo” Márquez “es algo que pasa en cada casa de México”

Shanik Berman generó polémica por sus palabras. ¿En su casa hay violencia?

El youtuber “Fofo” Márquez fue declarado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de que golpeó y pateó a una señora en plena calle... Algo que pasa diario en las casas mexicanas, según Shanik Berman.

Así lo declaró la comunicadora en su programa de radio transmitido en Grupo Fórmula, donde comentaba sobre el caso del “Fofo” y lo comparaba con el de Héctor Parra, acusado de corrupción y abuso de su hija cuando era menor de edad.

Shanik Berman dijo no justificar lo hecho por “Fofo”, pero luego expresó: “Lo están acusando de feminicidio, cuando sí, está loquillo, no se justifica por ningún medio, pero, no fue (intento de feminicidio)...

“Le pegó a la señora, le dio patadas y eso, nada que no pase todos los días en México, y en cada casa”.

“Aquí la pregunta es... Hector Parra, que hay 100 pruebas -según esto- que lo condenan a prisión y va a salir a los 6 años, por pagar 200 mil pesos, ¿Y quieren acusar a cadena perpetua a “Fofo” Márquez porque se volvió loquito y golpeó a una chava?”

Yo sabía que @shanikberman estaba pendeja, pero nunca creí que tanto.



Ahora resulta que lo que hizo #FofoMárquez es algo que pasa a diario en todas las casas.



Pues no sé con quién te juntas, pero en mi casa a mí nadie me agarra a patadas ni me tocó verlo de niña.#Fofo pic.twitter.com/h8lSbYHIsZ — Alexandra Urgiel Van De Kamp (@Alexandra_Prado) January 26, 2025

La usuaria de X @Alexandra_Prado compartió el video, y en los comentarios resaltab varios cuestionando a Shanik.

"¿Entonces en casa de Shanik pasa eso diario? ¿el tal jorgito la agarra a golpes en su casa? ya ni deberían de darle micro a esa doña”.

“Disculpa, en mi casa no pasa ni pasará nada de eso, yo estoy educando personas con valores. Esta señora hace mucho que no debería tener un micrófono”.

“Será que viven moquetéandola, y se moquetean a la hija y a las nietas. Pasa diario, dice”.