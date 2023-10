Sergio Mayer y su contundente reacción tras ser señalado por presuntos nexos con el narco

El nombre de Sergio Mayer

De acuerdo con el libro de Anabel Hernández, Sergio Mayer es señalado como el intermediario que supuestamente conseguía artistas para Arturo Beltrán Leyva. En otro trabajo de la periodista, “Emma y las otras señoras del narco”, el actor ya había sido señalado por sus presuntos nexos con criminales.

El actor no se quedó callado ante estas acusaciones, y en una entrevista reciente con “Venga la alegría”, habló sobre este tema y puso fin a las especulaciones, ¿es cierto o no lo que dice Anabel Hernández sobre Sergio Mayer en sus libros?

ESTO DIJO SERGIO MAYER SOBRE SUS PRESUNTOS NEXOS CON EL NARCO

Sergio Mayer aseguró en su charla con “Venga la Alegría” que, aunque son falsos todos los señalamientos de Anabel Hérnandez, él no tiene la necesidad de comprobarlo ya que ella es la que debe presentar las pruebas de lo que dice, algo que, adelantó, no será posible:

“El que demanda o el que acusa es el que tiene que demostrar, yo no tengo que demostrar nada, imagínate que yo tenga que demostrar cada que a ustedes se les ocurra algo”, aseguró el político y actor.

“Le invito a que me muestre lo que dice, imagínate yo, ahora tengo que demostrar que no me detuvieron, ¿cómo demuestro que no me detuvieron?”, declaró Mayer, quien a su vez dijo que ya estaba harto de que Anabel Hérnandez use su nombre para obtener beneficios económicos.

“La señora vende libros, eso es lo que quiere, porque ella tiene más información que la propia Fiscalía, ella dice que hay una investigación en mi contra. Yo no tengo que demostrar eso, lo tiene que demostrar ella”, aseveró Mayer.

¿POR QUÉ SERGIO MAYER NO HA PROCEDIDO LEGALMENTE CONTRA ANABEL HERNÁNDEZ?

Por otro lado, y ante este cruce de declaraciones, Sergio Mayer también detalló en la entrevista por qué no ha procedido legalmente contra Anabel Hernández si todo lo que ha publicado sobre él es falso:

“El código penal: la difamación y la calumnia no entran dentro del código penal (...) soy su crush (de Anabel Hernández), está enamorada de mí, pero de ninguna manera, Anabel Hernández, ni te lo imagines”, declaró de forma contundente Sergio Mayer, quien de esta manera sepultó las especulaciones que se generaron en torno a su presunta relación con narcotraficantes.