Sergio Mayer Jr. reveló cómo su mamá, Bárbara Mori, lo inició en la drogadicción: ‘La manipulé’

El único hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori en la actualidad tiene 27 años y trabaja por hacerse reconocer en el mundo de la música y la actuación; sin embargo, como él mismo lo aceptó, el consumo de sustancias a muy temprana edad entorpeció todos sus planes tanto profesionales como personales.

Como nunca antes lo había hecho, y con una honestidad que mostró ante su papá Sergio Mayer, el joven relató cómo, según sus propias palabras, “manipuló” a su mamá Bárbara Mori para que ella lo enseñara a consumir marihuana cuando él todavía era un niño y cómo esto llegó a afectarlo hasta la fecha... ¡ha estado internado en clínicas de rehabilitación seis veces!

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori de sus adicciones?

Fue en el nuevo episodio del podcast “Políticamente imprudente” que Sergio Mayer Mori abrió su corazón y recordó que comenzó a consumir marihuana luego de que su mamá, Bárbara Mori, le enseñara cómo hacerlo a raíz de una dolorosa manipulación.

En un segmento del podcast, Sergio Mayer Mori reconoció que no tiene recuerdos de su infancia “tal vez por la marihuana” y fue ahí donde recordó cómo probó esta sustancia por primera vez a los 14 años:

“Manipulé a mi mamá cuando yo tenía una corta edad; le dije que quería probar la marihuana (...) le dije que si no la probaba con ella la iba a probar con mis amigos, y mi madre tan hermosa y voluble que es dijo ‘sí, está bien, tienes razón’. Yo sabía que mi mamá había probado la mota y por eso lo hice”, recordó.

Esta decisión, reconoció Mayer Mori, le acarreó una serie de problemas y dolores de cabeza ya que estuvo internado en clínicas de rehabilitación seis veces; de hecho, la última vez que lo internaron tuvo lugar en el 2023, justo cuando Sergio Mayer causaba furor en “La Casa de los Famosos México”.

“Yo he estado internado unas cinco, seis veces. La única que me sirvió fue la sexta, la última, orque yo la pedí. Estaba en las últimas. Estaba en la m13rd4 y le dije a mi mamá: ‘ayúdame’ (....) justo fue en las mismas fechas, nos encerraron en las mismas fechas”, expresó el joven.

En la actualidad, el hijo de Sergio Mayer reconoció que por culpa de esta adicción no ha podido generar ingresos de forma constante y eso lo tiene en severos aprietos económicos; sin embargo, dejó entrever que ahora el panorama es mejor: “Hace tres meses estaba en el hoyo, pero hoy estoy mejor”, comentó

¿Qué consejo le dio Sergio Mayer Mori a quienes quieren experimentar con las drogas?

Durante su testimonio, Sergio Mayer Mori se mostró consciente de que probar la marihuana podría resultar una tentación irresistible para las nuevas generaciones; sin embargo, se animó a soltar un consejo basado en su experiencia:

“Yo les diría a los jóvenes que nunca en su vida se metan eso hasta que estén en un punto de su vida en el que su cerebro esté desarrollado, porque si no quedan así, como yo, porque la presión social es lo peor que hay”, advirtió.

¿De qué acusó Sergio Mayer Mori a Natália Subtil?

En un encuentro con medios de comunicación retomado por el programa “Hoy” en su emisión del pasado martes 27 de mayo del 2025, Sergio Mayer Mori arremetió en contra de su ex Natália Subtil y aseguró que ella se encarga de apartarlo de su hija Mila

“Yo le marco, le escribo, le digo que quiero ver a Mila y ella es la que no me contesta. Entonces, me parece muy interesante, muy bizarro cómo ella cuenta las cosas, y yo callo y otorgo, pero la realidad es muy diferente”, sentenció el hijo de Sergio Mayer.

Las cosas escalaron a un terreno más delicado cuando Mayer recordó que él todavía era menor de edad cuando comenzaron a tener una relación y por eso no la demanda... ¡dejó entrever que eso podría significar un problema con Subtil!

“En ningún momento abusó de mí en la extensión de la palabra como la usaríamos, pero sí, yo tenía 17 años”, rememoró.