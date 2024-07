Se estrena El Ángel de Aurora: una historia inspirada en una telenovela protagonizada por Talina Fernández

Roy Rojas hace su debut como productor ejecutivo (en solitario) en El Ángel de Aurora, telenovela que se estrena este lunes a las 4:30 de la tarde, teniendo como protagonistas a Natalia Esperón, Jorge Salinas y el colombiano Rafael Novoa.

El melodrama es una versión libre de una historia escrita por Ricardo Rentería. Para ser específicos, se trata de Muchachita, una telenovela que en 1986 protagonizó Talina Fernández junto a Gonzalo Vega y Lourdes Munguía. Básicamente, la trama parte de esa idea original, aunque con algunas adaptaciones contemporáneas.

Desde hoy, el público conocerá a Aurora Campero, una inteligente, aguerrida y muy hermosa mujer, es presidenta del Corporativo Campero, uno de los conglomerados más importantes del país. Jezabel Campero es astuta y manipuladora; junto a su hermana Aurora, maneja la empresa herencia de su padre. El único objetivo en su vida es destruir a su hermana. Esta rivalidad se remonta a la muerte de la madre de ambas, cuando vivían en el pintoresco pueblo de Las Flores.

Después del nacimiento de Aurora, Jezabel siempre compitió por el amor de su padre, don Miguel Campero, un hombre tradicionalista, rígido, machista e intransigente que vive frustrado por no tener varones y su forma de demostrar amor era con reglas estrictas. La vida de esta familia comienza a cambiar cuando Aurora se compromete con Antonio Murrieta, un joven de gran corazón que la ama por sobre todas las cosas. Jezabel, al ver la felicidad de su hermana, siente una

tormenta de celos, envidias y terribles pensamientos, al grado de planear lo impensable.

Jezabel, al darse cuenta que un albañil que trabaja en la mansión Campero, Juventino Macías, alias, “El Pintas”, muestra interés en su hermana, lo manipula y le hace creer que a ella no le es indiferente y que Aurora lo estará esperando a solas en la casa en construcción que Antonio está preparando para su prometida en las afueras de la ciudad. Aurora, ignorando el terrible plan de su hermana y pensando que verá a su prometido, se encuentra con “El Pintas” quien, ebrio y deseando poseerla, abusa de ella sin que Aurora pueda verle el rostro.

Aurora, ultrajada y con gran dolor en su corazón, no recibe el apoyo de su padre, quien asegura que ella misma lo provocó, pero Antonio no piensa igual y se queda a su lado, apoyándola en todo momento. Cuando Aurora descubre que está embarazada, las dudas que tiene sobre si el bebé que espera es de su violador o de Antonio, son despejadas por la protección de su amado, que no la dejará sola y lucharán contra todos por defender su amor, pues realmente Antonio cree que ese niño es su hijo.