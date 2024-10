Revelan que Liam Payne estaba con dos mujeres en la habitación antes de morir: los detalles

Liam Payne murió la tarde de ayer, miércoles 16 de octubre, tras caer del tercer piso de un hotel ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. La triste noticia conmocionó al mundo entero, pues era uno de los músicos más queridos por su participación en la banda One Direction.

Ahora, sabemos un nuevo dato que se reveló recientemente: resulta que el cantante de 31 años estaba en su habitación con dos mujeres horas antes de morir.

El reporte fue revelado por “Infobae”, y es muy importante para el caso, pues ellas serían una pieza clave para la investigación, pues podrían ser testigos de lo que le pasó a Liam antes de caer.

La mala noticia es que se sabe poco sobre dichas mujeres, solo que Pyne estaba acompañado por ellas la noche anterior, y luego ellas dejaron el hotel a medio día del día que murió.

¿De qué murió Liam Paine, ex integrante de One Direction?

La causa de muerte de Liam Payne fue debido a un “politraumatismo” que le causó una hemorragia interna y externa después de la caída de 10 metros que tuvo en el patio del hotel. Esto lo reveló la autopsia.

Las autoridades no descartan un posible suicidio, pero siguen indagando para encontrar más información sobre lo que pasó en aquella habitación. Todavía estamos a la espera del historial clínico del cantante, así como el examen toxicológico, pues se decía que había consumido drogas y alcohol.

Sobre la habitación, la policía reportó que encontró una botella de whisky, un encendedor, un teléfono, la notebook de Liam Payne y otros objetos personales.

Detallaron que había un desorden evidente, y lo que sorprendió fue que una de las pantallas Smart TV estaba destrozada. Las fotos se filtraron en redes sociales.

wey las fotos de su cuarto no mamen pic.twitter.com/iwjiotis0e — yvonne ✮ (@superiorlouie) October 16, 2024

Liam James Payne formó parte de la icónica boyband One Direction junto a Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson y Harry Styles. Todos ellos se hicieron famosos gracias a su participación en el reality musical “The X Factor”. Sin embargo, se separaron en 2015 y cada uno siguió su carrera en solitario.

La agrupación juvenil es conocida por grandes éxitos que marcaron a toda una generación, con canciones como “What Makes You Beautiful”, “Kiss You”, “Perfect” y “Story of My Life”.

Como solista, Payne lanzó su carrera con la firma de Capitol Records con su primer sencillo “Strip That Down”, y luego lanzó otros temas memorables como “Get Low” y “Satack It Up”.