La desafortunada experiencia de Zayn Malik, el ex One Direction, al intentar usar una app de citas, ¿qué le pasó?

Zayn Malik fue expulsado de Tinder por equivocación, según contó el cantante y compositor conocido por formar parte de One Direction

El famoso reveló en una entrevista con ‘Nylon’ que tuvo problemas en la app de citas cuando intentaba buscar el amor, porque pensaban que su perfil era falso, y hasta lo señalaron por supuestamente haber hecho ‘Catfish’. Este método consiste en engañar a las personas con un perfil inventado para estafarlas.

“No he tenido mucho éxito (en el amor), para ser sincero. Todo el mundo me acusa de ‘catfihing’. Me dicen: ‘¿Por qué usas fotos de Zayn Malik? (…) me expulsaron dos veces, así que decidí dejar de intentarlo’”, contó el cantante de ‘Pillowtalk’.

Zayn Malik dice que está “feliz” de estar soltero

A pesar de la desafortunada experiencia que tuvo el músico mientras intentaba encontrar a su “otra mitad”, piensa que no es el fin del mundo, incluso dice que disfruta su soltería, después de haber tenido parejas desde muy joven, como Perrie Edwards y Gigi Hadid, esta última con quien tuvo una hija, Khai.

En la misma entrevista, dijo: “Desde los 21 hasta los 27 estuve con Gi, y tuvimos una hija, y realmente no me tomé mucho tiempo para conocerme a mí mismo”, y después agregó: “Estoy realmente contento y feliz de estar soltero por primera vez en mi vida”.

Después de terminar con Malik, Perrie inició una relación amorosa con Alex Oxlade-Chamberlain, y en 2021 tuvieron su primer hijo juntos.

Zayn Malik y Gigi Hadidi mantuvieron una relación desde 2015 hasta 2021. (Especial)

Actualmente, Gigi Hadid está de noviazgo con el actor Bradley Cooper. Aunque desde 2023 se rumoraba de esta romance, fue a inicios de este año que ambos confirmaron su relación con un apasionado beso que se dieron en un restaurante en Nueva York.

Esperemos que pronto Malik pueda disfrutar de compartir su vida con otra persona, y aquí te avisaremos cuando eso ocurra.