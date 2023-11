Raúl Sandoval aspiraba a ser Pedro Infante en su bioserie, ¿qué mensaje le dedicó a Mario Morán?

Raúl Sandoval se ha esforzado, desde hace varios años, para obtener el papel de Pedro Infante en su bioserie, pues era una de sus grandes ilusiones; al final, el protagónico quedó en manos de Mario Morán.

El sorpresivo deceso de Pedro Infante , ocurrido en 1957, impactó profundamente a la sociedad mexicana, y su vida ya fue inspiración para la película Como caído del cielo, estrenada en el 2019. En esa ocasión, Omar Chaparro se puso en la piel del "Ídolo de México”.

Mario Morán tuvo una intensa preparación durante meses para lograr una interpretación fidedigna de Pedro Infante en Se llamaba Pedro Infante , la nueva bioserie de ViX que está a punto de estrenarse; sin embargo, otros actores también levantaron la mano para ponerse en la piel del cantante, entre ellos Raúl Sandoval.

¿Qué palabras le dedicó Raúl Saldoval a su compañero, quien fue elegido para el protagónico de Se llamaba Pedro Infante?

¿CÓMO SE SIENTE RAÚL SANDOVAL, AHORA QUE MARIO MORÁN FUE ELEGIDO PARA INTERPRETAR A PEDRO INFANTE?

Raúl Sandoval ha confesado, en varias ocasiones, que es un gran fanático de Pedro Infante e incluso tenía la intención de ser considerado para el papel y hasta modificó su dentadura para parecerse al cantante; sin embargo, al final Mario Morán se quedó con el protagónico y, aunque Raúl actuará en la bioserie de ViX, no será encarnando al "Ídolo de México”.

“Mario lo hizo increíble y hoy me siento orgulloso de ser su amigo, de haber estado con él en este proyecto”

Fue en la presentación de Se llamaba Pedro Infante que Raúl Sandoval le dedicó unas sentidas palabras a Mario Morán, a quien felicitó de manera contundente, sin celo alguno:

“Se logró tu objetivo, aquí está tu serie que tanto buscabas, y hecha por un gran actor . Mario lo hizo increíble y hoy me siento orgulloso de ser su amigo, de haber estado con él en este proyecto”, declaró el actor.

“No tiene por qué haber celos, al contrario, me siento agradecido de estar aquí y de verlo de cerca y de haber estado ahí, de haberlo visto caracterizado, veías a Pedro Infante ahí”.

“Me siento agradecido de estar aquí y de verlo de cerca y de haber estado ahí"

Por otra parte, Raúl Sandoval negó que Mario Morán le “haya quitado” el papel, y sólo tuvo palabras de agradecimiento por participar en esta esperada producción de ViX :

“Nadie me lo quitó, esas cosas son de Dios y yo siempre me he sentido agradecido por lo que Dios me da y eso es lo mío”, concluyó.