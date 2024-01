¿Qué enfermedades ha padecido Sergio Andrade y por qué fue hospitalizado en España?

Sergio Andrade se convirtió en tendencia luego de que se revelara el paradero del controvertido productor musical, quien acudió de emergencia a un hospital por una fuerte dolencia.

Ayer martes, se dio a conocer que Sergio Andrade reapareció en un hospital público de España , a donde acudió luego de presentar un severo cuadro de pancreatitis, de acuerdo con los primeros informes dados a conocer por varios medios de comunicación.

La reaparición de Sergio Andrade reavivó el interés por quien fuera el mánager de Gloria Trevi, ya que su visita al hospital ocurrió en medio de una contrademanda que Gloria Trevi interpuso en su contra en Los Ángeles, por los cargos de agresión sexual e imposición internacional de angustia emocional.

Debido a esta noticia, la salud de Sergio Andrade ha vuelto a ser objeto de interés por parte de los internautas: ¿qué otras enfermedades ha padecido el productor musical?

LAS ENFERMEDADES DE SERGIO ANDRADE, ¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DEL PRODUCTOR MUSICAL?

Aunque la vida personal de Sergio Andrade en los últimos años se ha convertido prácticamente en un misterio, estas son las tres enfermedades que se le han detectado al productor musical hasta el momento:

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

A finales de los años 90’s, cuando Sergio Andrade estaba refugiado en Brasil con Gloria Trevi y Mary Boquitas, el productor musical comenzó a sentirse mal, al punto de experimentar parálisis en algunas partes de su cuerpo, ¿la causa? el llamado síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad poco común que, sin embargo, puede causar la muerte.

Fue Mary Boquitas en su podcast En boca cerrada quien confirmó que Sergio Andrade padece del síndrome de Guillain-Barré, episodio narrado también en la bioserie Ellas soy yo.

PANCREATITIS

De acuerdo con la periodista Esly Fombona, quien dio a conocer la más reciente hospitalización de Sergio Andrade en su canal de YouTube, el productor musical acudió al médico por unos dolores en el vientre muy fuertes; tras realizarle análisis, se le detectó pancreatitis .

La pancreatitis es una inflamación del páncreas que ocurre cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir este órgano; el padecimiento puede ser agudo o crónico, y aunque se puede controlar con tratamiento, puede traer complicaciones graves para el paciente. Los síntomas comunes son dolor intenso en la parte superior del abdomen, náuseas y vómitos.

Sergio Andrade, sin embargo, no permaneció internado en el hospital de España, y es que de acuerdo con Chisme no like, el productor musical recibió su tratamiento y después decidió abandonar el nosocomio luego de unas horas para continuar con su recuperación en casa.

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)

Por otro lado, la enfermera española que supuestamente atendió a Sergio Andrade también le detalló a la periodista Esly Fombona que el productor musical también padece de la llamada Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Debido a esto, detalló la entrevistada, Andrade “tendría que estar conectado a un tanque de oxígeno por las noches; esta enfermedad se agrava con la edad, es una enfermedad degenerativa”.