¿Por qué Agustín Fernández despreció a Gomita en La Casa de los Famosos? ¡Te asombrará la razón!

Agustín Fernández acabó con las especulaciones acerca del comportamiento “frío” que tuvo con Gomita en La Casa de los Famosos México

Este 22 de septiembre, Agustín Fernández se convirtió en el noveno eliminado de La Casa de los Famosos México , lo que acabó por aniquilar al “Team Tierra” y generó un auténtico ambiente de fiesta entre los internautas ya que, aunque el argentino sí avanzó en la competencia, no logró ganarse la simpatía de la audiencia.

Ahora que salió del confinamiento, “Agus” se ha dedicado a actualizarse de todo lo que ocurrió a su alrededor, intentó reconciliarse con Wendy Guevara y Nicola Porcella , e incluso aclaró el comportamiento que tuvo con Gomita y Gala Montes, ¿qué dijo sobre ellas?

TE RECOMENDAMOS:

¿QUÉ DIJO AGUSTÍN FERNÁNDEZ SOBRE SU FRIALDAD CON GOMITA?

Desde que inició La Casa de los Famosos México, resultó más que evidente la atracción que Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, sintió por Agustín Fernández ; sin embargo, a pesar de que literalmente ella se le declaró, el modelo optó por tener una cercanía coqueta con Gala Montes.

“Me quise portar bien. Hay cámaras, me quise portar bien”

A Gomita le rompieron el corazón varias veces y, aún así, se mantuvo firme en su decisión de conquistar a “Agus” hasta que salió del reality show; al respecto, el argentino aseguró que hubo una razón muy importante detrás de su frialdad.

“Me quise portar bien. Hay cámaras, me quise portar bien, dije ‘no, no es la imagen que quiero dar’ ”, reconoció el también influencer durante una entrevista en donde contó que trató de no involucrarse sentimentalmente con ninguna de sus compañeras; aunque eso sí, reconoció que el chispazo que sintió por Gala Montes sí fue genuino.