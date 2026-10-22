“Podrida”, jodida” y “denigras a mujeres": las acusaciones en la nominación de La Granja; así quedó la placa

La séptima nominación de La Granja VIP se hizo más compleja de lo que había sido hasta ahora.

No solamente se hicieron las votaciones individuales como siempre, sino que se sumaron votos por equipo.

Los integrantes fueron divididos en 4 grupos y se pusieron de acuerdo para emitir un voto que se mantuvo en secreto hasta el final de las nominaciones individuales.

El cruce de nominaciones quedó marcado por las acusaciones en contra de dos elementos: Rafa Mercadante y Azalia.

Cada uno de ellos está en equipos rivales y sus compañeros los atacaron con insultos y fuertes denuncias.

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Rafa pertenece al equipo liderado por Niurka, en el que también está Kevyn Bicolor, Pablo Montero y Natalia Alcocer.

Azalia es del equipo de Manelyk, Kunno y Mono Osuna.

¿Cómo fueron las nominaciones cara a cara?

En las nominaciones cara a cara destacaron estos enfrentamientos.

Contra Rafa Mercadante



Kunno lo señaló por incongruente, dijo que en su discurso defiende a la mujer pero con sus acciones las maltrata

Manelyk: “Con tus acciones denigras a la mujer”, le dijo la influencer quien se dijo harta de que le grite y la maltrate.

Azalia lo acusó de manipular a las personas y esconderse detrás de otros integrantes cuando pierde discusiones

Bebeshita: Acusó a Rafa de no tener inteligencia emocional

Contra Azalia



Rafa Mercadante la acusó de nunca haber crecido emocionalmente: “Sigues con tu mismo jodido personaje, podrido”. Además le pidió que “la próxima vez que te refieras a mi madre, ve y límpiate la boca”.

Niurka: “Te lo advertí y te lo cumplí”, le dijo a Azalia al nominarla

Julio Camejo: Le dio un consejo: que no fuera tan iracunda cuando se enoja porque luego se arrepiente.

Tabla de Nominados de La Granja VIP este 21 de octubre

Después de la revelación de los votos por equipo, la tabla de nominados no cambió pero hubo un empate entre Azalia y Mono Osuna.

En ese caso, Julio Camejo decidió, como capataz, que fuera Azalia la nominada, por lo que la tabla provisional quedó:



Fernando Lozada Manelyk González Rafa Mercadante Azalia Ojeda

Se desarrolló luego la dinámica del Huevo Dorado, con la cual los nominados cambiaron ya su poder era sumar a otro nominado. Fernando Lozada ganó ese poder y nominó a Mono Osuna.

