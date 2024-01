Peso Pluma y Christian Nodal sorprenden con La intención: así suena su esperada colaboración

Peso Pluma no teme experimentar con otros géneros musicales, y su más reciente colaboración con Christian Nodal, el sencillo La intención, es prueba de ello.

Aunque Peso Pluma se popularizó con el género de los corridos tumbados, el jalisciense busca no quedarse estancado: ejemplo de ello es su colaboración con Kali Uchis Igual que un ángel, donde escuchamos un estilo coquette muy alejado de sus letras bélicas.

Además de Igual que un ángel, Peso Pluma también impuso estilo con Bellakeo, una canción que hizo en conjunto con Anitta; ahora, con su trabajo en conjunto con Christian Nodal, vemos que los horizontes musicales de “La doble P” se abren aún más.

ASÍ SUENA LA INTENCIÓN, EL SENCILLO DE PESO PLUMA Y CHRISTIAN NODAL

Con La intención, canción lanzada este 25 de enero, Peso Pluma y Christian Nodal dieron un nuevo golpe de autoridad en la música mexicana, y es que si bien de nueva cuenta escuchamos un corrido tumbado, la letra tiene una diferencia significativa a lo que “ La doble P ” había cantado antes en este género.

El estilo de La intención, cuyo videoclip oficial de YouTube acumula hasta el momento más de 319 mil reproducciones, se centra en un tema más amoroso y pasional, alejado de las letras bélicas aunque también bastante controvertido.

También La intención ha significado un total éxito en plataformas de streaming como Spotify y ni qué decir de las tendencias, pues la canción se posicionó como uno de los temas de conversación favoritos de los internautas en sitios como X y TikTok.

LETRA DE LA INTENCIÓN

Quemando esa yerbita mala

Con unos tragos de más y estas ganas

Que me traiciona el salir a buscarla

O si no llamarla a estas horas no suena tan mal.

Te robaste mi calma

Mami, te juro que tú eres mi karma

Tú me besaste, cuando quieres me armas, me das mis alas

Luego las quitas, me traes de bajón.

Y es que cada día que pasa te pones más buena

Me vale verga que tú seas ajena

Pa’ los problemas

Soy más cabrón que el que trae ese cabrón.

No me importa si esta calentura es pasajera

Si en el infierno mi alma se quema

Valdrá la pena

Mientras tanto, mami, hazme el amor.

Sí, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí

Hace todo pa’ que te quedes y aún así te hago venir

Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas

En tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención.

Sí, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí

Hace todo pa’ que te quedes y aún así te hago venir

Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas

En tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención.

Cada que te atreves lo hacemo’ más rico

Besos que me das, mami, me hizo un adicto

El otro día en el antro te miré bailando

Brillas más que los diamantes que me encargo.

Y las otras te miran, les gana la envidia

Quisieran ser tú, no quisieran tu vida

Por ser como eres más nadie te olvida

Ese estilo fino y cuerpo que aniquilo

Y es que cada día que pasa te pones más buena.

Me vale verga que tú seas ajena

Pa’ los problemas

Soy más cabrón que el que trae ese cabrón

No me importa si esta calentura es pasajera.

Si en el infierno mi alma se quema

Valdrá la pena

Mientras tanto, mami, hazme el amor

Sí, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí.

Hace todo pa’ que te quedes y aún así te hago venir

Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas

En tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención

Sí, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí.

Hace todo pa’ que te quedes y aún así te hago venir

Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas

En tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención.