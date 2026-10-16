Pedro Sola de nuevo a la polémica: sobre víctimas de Julio Iglesias les dice “manipuladas”, “NO LES CREO”

“A mí lo que me da tristeza es que estas dos mujeres obviamente están manipuladas por alguien y si se saca algo de dinero como compensación…”.

En el programa ‘Ventaneando’ se le está dando cobertura al caso de las exempleadas de Julio Iglesias que lo señalan por una serie de terribles abusos. El escándalo internacional parecía haber quedado archivado, sin embargo, ante la reapertura los comunicadores presentaron la información.

Sin embargo, Pedro Sola volvió a tomar con ligereza las acusaciones, indicando que las víctimas “obviamente están manipuladas” y que no les cree. Incluso iba a plantear que lo único que buscan es dinero, pero sus compañeros lo detuvieron.

“A mí Julio Iglesias me parece un gran cantante, ya ven que tuvo un pleito allá en España porque dos de las muchachas que trabajaban con él en su casa allá en Punta Cana, lo demandaron que porque les hacía unas cosas horribles. Se desestimó el caso porque ni era en España ni vivían allá, el delito no había sido allá, el caso es que lo quieren reanimar”, dijo Pedro Sola inicialmente.

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Al tiempo, Rosario Murrieta lo corrigió:

“No, ya lo reabrieron porque quien había presentado el caso era una fiscalía a cargo de la Audiencia Nacional. Hoy recurrieron a la Audiencia Nacional directamente y un juez dijo ‘vamos a investigar qué pasó’”.

Sin embargo, el también economista manifestó su rechazo ante las acusaciones.

“A mí lo que me da tristeza es que estas dos mujeres obviamente están manipuladas por alguien y si se saca algo de dinero como compensación…”, expresaba sin saber que al unísono todos sus compañeros gritaron “No sabemos”, haciendo alusión a que no existe la certeza de que exista una maquinación.

De inmediato, Mónica Garza levantó la voz e indicó que:

“Ese tema de manipulación me parece muy delicado... si tu manifiestas este tipo de acusaciones siempre tiene que haber alguien de un lado y de otro que sea tu compañía en un proceso de esta naturaleza”, dijo Garza.

Pero Pedro con gesto de rechazo atajó: “Pues yo no les creo”.

A lo que Mónica reviró: “Bueno, eso es diferente, pero no porque tú no les creas quiere decir que no sea cierto”.

Sola volvió a tomar la palabra y destacó: “Obviamente, esas mujeres, que son de servicio, que tienen todo el respeto de todos, al final de cuentas alguien les está ‘coacheando’ para que esto ocurra”.

Al tiempo, Mónica volvió a responderle.

“¿Y por qué no? Ellas tienen derecho a que eso ocurra si son personas que no tienen preparación y no tienen educación y tienen el auxilio de alguien que las ayude a resarcir ese mal que alguien les pudo haber hecho”.

Finalmente, Jimena Pérez ‘La Choco’, puso el comentario que concluyó la polémica:

“Puedes tener educación y preparación y vivir algo y no saber”, concluyó.

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Una investigación de @eldiarioes con la colaboración de @nmasunivision https://t.co/4xLx4KrmgM pic.twitter.com/wnWQcr3L6S — elDiario.es (@eldiarioes) January 13, 2026

La exempleada cuenta que trabajaba de día y permanecía despierta por la noche para atender a Julio Iglesias: “Una vez me tuvo durante horas pasándole la lengua por el ano” https://t.co/edN47x3Enl pic.twitter.com/MkGO15o6VF — elDiario.es (@eldiarioes) January 13, 2026

Cabe recordar que Pedro Sola apenas hace un par de meses desató la indignación de todos al decir que quería aventarles carne envenenada a los perros y luego de disculpas y una campaña de concientización entró a ‘La Granja VIP’, pero sólo sacó del clóset a David Zepeda.