Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Pedro Sola de nuevo a la polémica: sobre víctimas de Julio Iglesias les dice “manipuladas”, “NO LES CREO”

Sola volvió a emitir su opinión y casi se va de largo diciendo que buscan dinero, pero sus compañeros lo detuvieron.

Octubre 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Pedro-Sola.jpg

Pedro Sola enfrenta a la polémica de nuevo al hablar de las víctimas de Julio Iglesias.

YouTube/Instagram

“A mí lo que me da tristeza es que estas dos mujeres obviamente están manipuladas por alguien y si se saca algo de dinero como compensación…”.

En el programa ‘Ventaneando’ se le está dando cobertura al caso de las exempleadas de Julio Iglesias que lo señalan por una serie de terribles abusos. El escándalo internacional parecía haber quedado archivado, sin embargo, ante la reapertura los comunicadores presentaron la información.

Sin embargo, Pedro Sola volvió a tomar con ligereza las acusaciones, indicando que las víctimas “obviamente están manipuladas” y que no les cree. Incluso iba a plantear que lo único que buscan es dinero, pero sus compañeros lo detuvieron.

“A mí Julio Iglesias me parece un gran cantante, ya ven que tuvo un pleito allá en España porque dos de las muchachas que trabajaban con él en su casa allá en Punta Cana, lo demandaron que porque les hacía unas cosas horribles. Se desestimó el caso porque ni era en España ni vivían allá, el delito no había sido allá, el caso es que lo quieren reanimar”, dijo Pedro Sola inicialmente.

TE RECOMENDAMOS: Fiscalía en España cambia de opinión y da luz verde PARA INVESTIGAR a Julio Iglesias por 4gres1ón s3xu4l

Al tiempo, Rosario Murrieta lo corrigió:

“No, ya lo reabrieron porque quien había presentado el caso era una fiscalía a cargo de la Audiencia Nacional. Hoy recurrieron a la Audiencia Nacional directamente y un juez dijo ‘vamos a investigar qué pasó’”.

Sin embargo, el también economista manifestó su rechazo ante las acusaciones.

“A mí lo que me da tristeza es que estas dos mujeres obviamente están manipuladas por alguien y si se saca algo de dinero como compensación…”, expresaba sin saber que al unísono todos sus compañeros gritaron “No sabemos”, haciendo alusión a que no existe la certeza de que exista una maquinación.

De inmediato, Mónica Garza levantó la voz e indicó que:

“Ese tema de manipulación me parece muy delicado... si tu manifiestas este tipo de acusaciones siempre tiene que haber alguien de un lado y de otro que sea tu compañía en un proceso de esta naturaleza”, dijo Garza.

Pero Pedro con gesto de rechazo atajó: “Pues yo no les creo”.

A lo que Mónica reviró: “Bueno, eso es diferente, pero no porque tú no les creas quiere decir que no sea cierto”.

Sola volvió a tomar la palabra y destacó: “Obviamente, esas mujeres, que son de servicio, que tienen todo el respeto de todos, al final de cuentas alguien les está ‘coacheando’ para que esto ocurra”.

Al tiempo, Mónica volvió a responderle.

“¿Y por qué no? Ellas tienen derecho a que eso ocurra si son personas que no tienen preparación y no tienen educación y tienen el auxilio de alguien que las ayude a resarcir ese mal que alguien les pudo haber hecho”.

Finalmente, Jimena Pérez ‘La Choco’, puso el comentario que concluyó la polémica:

“Puedes tener educación y preparación y vivir algo y no saber”, concluyó.

Te puede interesar:
ernesto laguardia hoy.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia considera que su salida del programa “Hoy” fue injusta y acusa a una productora
Septiembre 21, 2026
pleitos en la granja vip.jpg
Famosos
3 salvajes peleas sacuden La Granja VIP; se dijeron: “poco hombre”, “misógino”, “si la vio d4snuda, se calla”
Septiembre 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
ALEKS SYNTEK (4).jpg
Famosos
Aleks Syntek se le escapa a su esposa e hijos para decir que es un “pobre pianista” y lo quieren volver loco
Septiembre 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
segunda eliminación de la granja.jpg
Famosos
¿A quién eliminaron en la segunda semana de La Granja VIP y por qué dijo que fue una experiencia horrible?
Septiembre 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
ernesto-cynthia-casa-famosos.jpg
Famosos
¿Quién fue el penúltimo ELIMINADO de La Casa de los Famosos México 2026? Ernesto o Cynthia
Septiembre 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero
anadela.jpg
Famosos
¿Qué fue de Anadela, la novia de Ernesto Laguardia que era maga y se quemó en vivo en televisión?
Septiembre 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
cumple-victoria-0.jpg
Famosos
Todas las FOTOS del cumpleaños 2 de Victoria, la hija de Paul Stanley y Joely Bernat
Septiembre 20, 2026
 · 
Edson Vázquez
fabianrobles.jpg
Famosos
Fabián Robles brilla como papá de gemelos y en su regreso a las telenovelas como curandero en “El renacer de Luna”
Septiembre 20, 2026
 · 
Grisel Vaca

NO TE VAYAS SIN LEER: Reviven video donde Pedro Sola pedía CORTAR LAS CUERDAS vocales a los perros

Cabe recordar que Pedro Sola apenas hace un par de meses desató la indignación de todos al decir que quería aventarles carne envenenada a los perros y luego de disculpas y una campaña de concientización entró a ‘La Granja VIP’, pero sólo sacó del clóset a David Zepeda.

Pedro Sola Julio Iglesias
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
laura zapata (1).jpg
Famosos
La casa de Laura Zapata se deteriora desde hace 2 años; acusa que ha pagado miles de pesos a un contratista
Octubre 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
tvynovelas 47 años galanes short.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: el día que los galanes nos enseñaron pierna; Soto, Bichir y más se bajaron el short
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
azalia salvación.jpg
Famosos
Los propios fans sospechan trampa en la salvación de Azalia en La Granja VIP; exponen sus razones
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
pimpi castigada (1).jpg
Famosos
La Granja VIP dice que Caso de Pimpinela sí es grave, pero otro día con más calma lo castigan
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
francisco-cespedes-show-mal.jpg
Famosos
Francisco Céspedes se sintió mal y detuvo concierto Sinfónico en el Teatro Esperanza Iris
El cantante fue atendido, mientras el público esperaba paciente su retorno al escenario.
Octubre 15, 2026
 · 
TVyNovelas
michael pareja natalia alcocer.jpg
Famosos
Romance de Natalia Alcocer y Pablo Montero avanza en Granja VIP; ¿qué pasa con su novio y padre de su hija?
Los coqueteos y arrumacos entre Natala y Pablo son cada vez más cercanos e intensos
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
ninel conde (3).jpg
Famosos
Ninel Conde se transforma nuevamente y luce un rostro irreconocible
“Una nueva yo”, escribió Ninel junto con una serie de fotos en las que muestra sus metamorfosis
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlos amador artesanias.jpg
Famosos
De Televisa a la Zona Rosa: actor de La Rosa de Guadalupe vende artesanías ante falta de trabajo
Carlos Amador fue actor de telenovelas como “El privilegio de amar” pero su vida ha dado un giro
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores