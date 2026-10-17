Participante de La Granja VIP revela que su mamá y su hermana padecen cáncer y les dedica su triunfo

La Granja VIP tuvo momentos tensos durante su reto de salvación de esta semana.

Los enfrentamientos entre los dos equipos rivales que se han formado dentro del reality show son cada vez más virulentos.

Pero al mismo tiempo, esa intensidad ha llevado a los participantes a ser cada vez más abiertos respecto a sus emociones y sentimientos personales.

Es así que una simple dinámica como colocarse un paliacate en los ojos, genera momentos muy emotivos.

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Esto sucedió este jueves cuando Kevyn Bicolor, Julio Camejo y Azalia concursaron en el reto de salvación y se les pidió antes de jugar, que se taparan los ojos y le dedicaran su esfuerzo a alguien.

Las dedicatorias de Kevyn, Azalia y Julio Camejo

Kevyn se lo dedicó a su madre. “A ella no le gusta salir en mis cosas y por eso no la menciono pero yo sé que si ella está bien, toda mi familia está bien”.

Azalia se lo dedicó, en cambio a su madre y su hermana.

“Ellas están librando una batalla contra el cáncer muy fuerte y aquí estoy por ellas”.

Azalia ha contado en otro momento que su vida ha sido complicada debido a varias tragedias a las que se ha enfrentado, incluyendo las muertes de su padre, su padrastro, así como la pérdida de seis bebés.

Ahora suma otras dos tragedias: