Temen que Laura Bozzo tenga una recaída: “sigue estable pero delicada”

“Delicada pero estable”. Este es el estado de salud de Laura Bozzo.

Y los médicos están es espera de que transcurran loas 72 horas de observación para tener un diagnóstico más certero.

Aarón Guerrero, el asistente y chofer de la conductora, negó, sin embargo, que su condición sea más grave que ayer.

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¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo?

Laura Bozzo está hospitalizada desde el martes luego de reportar que tenía malestares estomacales. Una vez en el hospital El Quemado, en Acapulco, (lugar donde reside Laura), los médicos detectaron una úlcera gástrica reventada, lo que generó una hemorragia.

Desde entonces, se ha reportado a Bozzo como grave. Incluso Aarón Guerrero, al argumentar la evolución favorable de la conductora, se muestra precavido.

“La señora va evolucionando bien, lo que quiero que entiendan es que somos humanos y conforme puede evolucionar, también puede tener una recaída”.

Además, fue enfático en señalar que la cirugía a la que fue sometida Laura Bozzo para corregir la hemorragia de la úlcera fue algo complicado.