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Temen que Laura Bozzo tenga una recaída: “sigue estable pero delicada”

Ahora se sabe que la cirugía a la que se sometió Laura Bozzo para salvar su vida fue “algo complicado”

Octubre 16, 2026 • 
Alejandro Flores
laura bozzo.jpg

Laura Bozzo

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“Delicada pero estable”. Este es el estado de salud de Laura Bozzo.

Y los médicos están es espera de que transcurran loas 72 horas de observación para tener un diagnóstico más certero.
Aarón Guerrero, el asistente y chofer de la conductora, negó, sin embargo, que su condición sea más grave que ayer.
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¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo?

Laura Bozzo está hospitalizada desde el martes luego de reportar que tenía malestares estomacales. Una vez en el hospital El Quemado, en Acapulco, (lugar donde reside Laura), los médicos detectaron una úlcera gástrica reventada, lo que generó una hemorragia.
Desde entonces, se ha reportado a Bozzo como grave. Incluso Aarón Guerrero, al argumentar la evolución favorable de la conductora, se muestra precavido.

“La señora va evolucionando bien, lo que quiero que entiendan es que somos humanos y conforme puede evolucionar, también puede tener una recaída”.

Además, fue enfático en señalar que la cirugía a la que fue sometida Laura Bozzo para corregir la hemorragia de la úlcera fue algo complicado.

“No fue una cirugía menor, fue complicada por el reventamiento de la úlcera, quiero que entiendan esa parte”

Laura Bozzo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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