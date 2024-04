Paola Durante reveló su verdad y detalló cuál fue su relación con Mario Bezares y Paco Stanley

Paola Durante brindó más detalles acerca de la verdadera relación que tuvo con Mario Bezares y Paco Stanley luego de que se mostrara furiosa con lo que se mostró en el avance de la serie de Amazon, ¿Quién lo mató?

El homicidio de Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999, volvió a colocarse en el ojo público con el próximo estreno de la bioserie ¿Quién lo mató? , una de las apuestas más ambiciosas de Amazon Prime Video que contará con las actuaciones de figuras como Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez.

No obstante, a pesar de que esta serie es ampliamente esperada por la audiencia, también ha sido blanco de críticas: Paul Stanley ya había expresado su desacuerdo con el tratamiento que se le dará a su padre en el proyecto, y ahora fue Paola Durante quien explotó luego de ver el trailer difundido hace unos días.

En el avance de poco más de dos minutos de duración, se dejó entrever que Paola Durante y Mario Bezares fueron amantes, versión que la modelo negó de forma contundente; ahora, en su entrevista más reciente, la exedecán de Paco Stanley ahondó más sobre la relación que tuvo con ellos.

“NUNCA TUVE NADA QUÉ VER": PAOLA DURANTE

En el trailer de ¿Quién lo mató?, se ve a los personajes de Paola Durante y Mario Bezares dándose un beso, lo que podría interpretarse como que existió un romance entre ellos; sin embargo, la conductora negó una vez más en una charla con De primera mano que esto hubiera ocurrido en la vida real.

“Con Paco Stanley se me relacionó porque él me buscó, pero Mario Bezares jamás, no nos queríamos”

“Yo con Mario nunca tuve nada qué ver”, dijo tajante la modelo, quien reiteró que el beso que se ve en la pantalla jamás pasó; asimismo, habló sobre el rumor de la supuesta relación sentimental que también sostuvo con Paco Stanley , con quien trabajaba.

A decir de Paola Durante, el conductor sí la llegó a buscar; sin embargo, nunca llegó a pasar nada más entre ellos: “Con Paco Stanley se me relacionó porque él me buscó, pero Mario Bezares jamás, no nos queríamos. ¿Por qué inventar algo así?”, expresó.

¿CUÁNDO SE ESTRENA QUIÉN LO MATÓ?

¿Quién lo mató? estará disponible en Amazon Prime Video a partir del próximo 24 de mayo y constará de seis capítulos. La serie llama especialmente la atención por ser la primera vez que la historia de Paco Stanley es llevada a la ficción, pues ya existen muchos documentales sobre el tema.