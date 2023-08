Paco Stanley: Paola Durante revive el presunto acoso que sufrió por parte del conductor de televisión

Paola Durante revive su experiencia con Paco Stanley, presentador fallecido en 1999

Paco Stanley fue uno de los conductores de televisión más queridos en México y muchos ex compañeros de trabajo lo siguen recordando, algunos han revelado sus experiencias con él, tal es el caso de Paola Durante.

Recordemos que la ex edecán de ‘Una tras otra’, último programa de Paco Stanley, pasó un año y ocho meses en la cárcel tras ser señalada como una de los presuntos autores intelectuales de su asesinato. Nunca encontraron pruebas que confirmaran su responsabilidad y fue liberada.

Tras 24 años de este hecho que le cambió la vida en todos los aspectos, Paola Durante revivió cómo eran sus encuentros con el famoso presentador y aseguró haber sido víctima de acoso.

¿Paco Stanley acosaba a Paola Durante?

“Yo creo que sí era acoso. Me escribió por el beeper y me dijo ‘Soy Paco Stanley, quiero ir a tomar un café contigo’, yo pensé que era broma y al otro día me cuestionó y por miedo le dije que sí. Y al otro día me dijo lo mismo”, recordó Paola Durante, quien en ese entonces tenía 23 años de edad y prefirió darle la vuelta a las invitaciones del famoso presentador.

La también prima de Bárbara Mori, aseguró que no sentía atracción por los señores grandes, aunque Paco Stanley se le hacía atractivo debido a su carisma: “Lo veía atractivo al señor porque era carismático, me gustaba como declamaba los poemas y lo admiraba mucho; también le tenía miedo porque era muy exigente”.

Paco Stanley sí anduvo con una edecán del programa ‘Una tras otra’

Paola Durante confesó que Paco Stanley sí anduvo con una edecán del programa ‘Una tras otra’, de TV Azteca, luego de que ella le dijera que no, por lo que llegó a tener miedo de perder su trabajo.

“Yo le dije que no, pero una de las chicas accedió a estar con él y ya no me molestó. Cuando él falleció ella me dice ‘Yo andaba con Paco y él me dijo: Ustedes son mamás solteras y toda la vida voy a ver por ustedes’, y fue cuando dije con razón no me corrió”, platicó la también modelo de OnlyFans.