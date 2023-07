La fantasía que Jorge Losa podría cumplirle a Paola Durante

Jorge Losa, uno de los dos participantes del team cielo que aún permanecen en La Casa de los Famosos México, robó la atención de la modelo Paola Durante, quien manifestó la fantasía que tiene con el actor español.

Recientemente, Paola Durante abrió su cuenta de OnlyFans por recomendación de su hija para sobrellevar la menopausia y evitar caer en la depresión causada por los cambios hormonales, así lo dio a conocer en el programa ‘De primera mano’.

Sus primeras fotografías en la plataforma de contenido para adultos, fueron una colaboración con Yared Licona, mejor conocida como “Wanders Lover”. Ahora, Paola puso los ojos en Jorge Losa, ya que cree que es una excelente opción para atraer la atención del público femenino a su perfil de OnlyFans.

“Si es un hombre me gustaría que fuera Jorge, el de La Casa de los Famosos… ¡Ay! y viene Ferka, ¿no? Era broma Ferka, era broma”, declaró Paola Durante, quien fue edecán del último programa de televisión de Paco Stanley.

La declaración de la modelo surgió tras darse a conocer que Ferka está dispuesta a comenzar una relación seria con Jorge Losa, cuando el actor salga del reality show, lo que llevó a muchos a cuestionarse qué ocurriría entre ellos si Paola le propusiera colaborar en OnlyFans.

¿Jorge Losa y Ferka son novios?

Desde el inicio de La Casa de los Famosos México, Jorge Losa y Ferka se mostraron cariñosos frente a las cámaras e incluso continuaron dándose muestras de afecto tras la eliminación de la actriz del reality show; sin embargo, recientemente, el español rompió el silencio y negó tener una relación con la actriz.

“Ella y yo no somos novios”, le dijo Losa a Emilio Osorio. “Bailábamos juntos, cuando empezamos el reality del baile, o sea pasan una serie de cosas ahí que, ella había terminado con el novio, no sé el tema, nunca le quise preguntar porque respeto mucho eso, el caso es que ya habían terminado y entonces a mí mi ex también me termina por una serie de cosas...”, platicó.

Por su parte, Ferka expresó que está ansiosa de ver a Jorge Losa fuera del polémico programa para poder hablar con él y aclarar su situación sentimental, pues ella está dispuesta a tener un noviazgo estable con su compañero de ‘Las estrellas bailan en Hoy’.