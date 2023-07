La fuerte reacción de Mario Bezares tras ver el documental de Paco Stanley

En su más reciente visita a la Ciudad de México, Mario Bezares ofreció su última entrevista sobre el asesinato de Paco Stanley. “Mayito”, apodo con el que ganó popularidad en la televisión mexicana, platicó con la periodista Adela Micha para su canal de YouTube, La Saga.

Aunque platicaron largo y tendido sobre el caso, que a 24 años continúa sin resolverse, Bezares reveló cuál fue su reacción al ver el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’, mismo que narra los hechos que llevaron a la muerte de Paco Stanley, en la plataforma de ViX.

“Bueno, nosotros la vimos muchísimo antes, pero fue una tortura de cinco horas impresionante porque lo vimos en un sólo día. Entonces, fue una tortura el recrudecer, el estar viendo todo eso y lo vimos toda la familia, mis dos hijos, mi esposa y yo”, recordó Mario, ya que él dio su testimonio en dicha producción.

“Sí fue muy fuerte y muy difícil para nosotros, principalmente para mis hijos que eran unos niños cuando pasó (la muerte de Paco Stanley)”, agregó el presentador que actualmente radica en Monterrey, Nuevo León.

Mario Bezares niega amistad verdadera con Paco Stanley

Otra de las declaraciones que llamó la atención de la periodista, fue cuando Mario Bezares habló del verdadero vínculo que tenía con Paco Stanley, asegurando que nunca tuvieron una amistad tan profunda y verdadera, como se creía.

“Más que su patiño eran muy buenos amigos, ¿no?”, expresó Adela Micha, a lo que Mario respondió: “Buenos amigos en cuestión laboral, en cuestión trabajo, pero no fuimos amigos de ir a una carne asada o de estar en la casa… Todo lo hacíamos en la oficina y en los estudios”, comenzó a contar Bezares.

“Así de ser amigos íntimos, nunca lo fuimos… Claro, llegué a quererlo muchísimo, de hecho lo sigo queriendo porque es una persona que me ayudó, es una persona que me impulsó y es una persona que me trató siempre muy bien”, agregó.

Sin embargo, “de socializar completamente, íntimamente, de estar en las casas de cada quien, pues no”, hizo hincapié Mario Bezares sobre el verdadero vínculo que tenía con el querido presentador, pues además “cada quien tenía su oficina”, expresó el también comediante.