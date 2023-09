¡Otra polémica! Tuden a Christian Chávez por alterar bandera mexicana con colores LGBTQ

¡Lo volvió a hacer! Christian Chávez de nuevo protagoniza un escándalo por sus comportamientos dentro del Soy rebelde tour, la ambiciosa gira con la que regresó a los escenarios musicales junto a sus compañeros de RBD; Anahí, Dulce, Maite y Christopher.

El cantante primero fue fuertemente criticado por aparecer en uno de los espectáculos de la agrupación en Estados Unidos, vistiendo un traje de charro rosado. Tal fue la ola de rechazo, que Christian se vio obligado a pedir perdón.

“Únicamente estoy haciendo este video para las personas que se sintieron ofendidas: lo siento mucho, no es un traje de Charro, yo no soy charro, es una interpretación de la mexicanidad como el color rosa mexicano, como algunas partes de México, pero es un show, yo no soy Charro, no estoy en una competencia de Charro, respeto mucho a esa comunidad, si se sintieron ofendidos lo siento, pero en ningún momento fue así", expresó el también actor tras presentarse en el mítico Madison Square Garden.

Tras este show, Christian encendió de nuevo la llama de la polémica. Esta vez, alzando una bandera de México intervenida con los colores símbolos de la comunidad LGBTIQ.

El interprete, abiertamente homosexual, al terminar de cantar, ondeó la bandera modificada y emitió un mensaje de aceptación en el escenario que también se iluminó con los colores del arcoíris.

“Gracias por escucharme y conectarse ámense y respétense … si no lo haces tú , quien?”, expresó Christian Chávez al pie de una publicación en Instagram en la que compartió el polémico momento.

Ante esto, miles de usuarios en redes sociales, lo han criticado abiertamente por “faltarle el respeto a los símbolos patrios” y exigieron que ofrezca una disculpa pública y reciba una sanción.

¿Qué dice la ley mexicana sobre la alteración de símbolos patrios?

Según lo estipula el ordenamiento jurídico, la modificación de cualquier símbolo patrio es penado. La ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, en su artículo 3 establece cuáles son las características que debe tener la bandera nacional: “Un rectángulo dividido en tres franjas verticales con los colores verde, blanco y rojo, colocando el escudo nacional en la franja central”.

En la misma ley, en el artículo 56, se estable que es infracción: “Alterar o modificar las características de la Bandera Nacional establecidas por el artículo 3 de esta ley”.