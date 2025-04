“No tengo edad para casarme": Lucía Méndez vuelve a negar romance con el papá de ‘Checo’ Pérez

El supuesto romance entre Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay, padre de piloto’Checo’ Pérez, circula desde hace semanas.

Sin embargo, la diva de las telenovelas ha negado el romance hasta el cansancio pese a las imágenes en las que se les vio muy juntitos y tomados de la mano.

Lo volvió a hacer durante una gala donde la reconocieron como la Diva del Siglo, y con tono de humor, respondió ante los cuestionamientos de su situación sentimental.

"¡Yo no tengo edad para casarme, estoy muy joven. Tengo espacio para dos desilusiones más, pero no me voy a casar!”.

“No tengo novio... Ya hablando en serio, agradezco mucho a Antonio Pérez que hable tan bonito de mí, pero solo somos amigos, lo he visto muy poco. Se ha formado como una historia de amor, pero no tengo compromiso, ni tengo tiempo”, dijo Lucía Leticia Méndez Pérez.

Asimismo, habló de su amiga Dulce la cantante y confirmó que tuvo contacto con Romina Mircoli; incluso reveló que la hija de la fallecida cantante rompe en llanto cuando esta en lo privado.

¿Qué ha dicho el papá del Checo?

Hay que recordar que Antonio Pérez Garibay causó furor al hacer una serie de declaraciones en las que involucró directamente a Lucía Méndez.

“La verdad nuestra relación es maravillosa, tenemos una muy bonita relación. Te echaría mentiras si hablar más allá de esto, pero lo que sí es que hay una gran amistad”, fueron algunos de los elogios a Lucía Méndez.

Lucía Méndez lo ha negado

Durante una conversación con “Sale el sol”, Lucía Méndez fue cuestionada acerca de su supuesta relación sentimental con Antonio Pérez Garibay, pero rechazó rotundamente todas estas especulaciones.

“Yo voy a ser muy sincera. He visto dos veces en mi vida al papá del ‘Checo’ Pérez, no lo he visto más, esa es la verdad”, explicó divertida. Asimismo, explicó que aunque realmente no conoce al exdiputado, piensa que todas estas versiones podrían ser parte de una especie de campaña con fines publicitarios.