Niurka Marcos reveló que casi la demandan tras su salida de La Casa de los Famosos All-Stars por esta fuerte razón

La personalidad de Niurka Marcos es conocida por su explosivo temperamento y la manera tan frontal con la que suele hablar de su vida. Sin embargo, de ahora en adelante, cualquier declaración que quiera hacer sobre sus experiencias de vida, tendrá que ser sumo cuidado, pues aparentemente una de sus exparejas le advirtió que no hablara de él ni en la pantalla, ni en cualquier otro lugar, o de lo contrario podría tener consecuencias legales.

Niurka Marcos aseguró que no puede hablar de su exesposo o podría ser demandada

Durante una entrevista con Jimena Gállego, Niurka Marcos habló por primera vez de los problemas que aparentemente tiene con Juan Osorio, que supuestamente le pidió no usarlo para contar sobre su pasado. Esta petición se habría hecho de forma legal, pues según contó la actriz de “La fea más bella”, la representante legal del productor se puso en contacto con ella para pedirle que no hiciera ningún tipo de comentario que sobre las experiencias que compartieron durante su matrimonio.

“Te tengo una primicia: no puedo mencionar el nombre del señor. Como yo hice un comentario en esta temporada de vivencias mías, entonces me escribió su abogada para decirme que no podía mencionar más su nombre, que si no iban a proceder legalmente. Evidentemente, esto es absurdo porque yo puedo hablar de mis experiencias, involucren a quien involucren”, dijo, aseverando que de cualquier manera accedió a esta exigencia porque no es un tema que le parezca relevante, ya que más allá de su papel como padres de Emilio Osorio, no hay nada más que los una.

¿Qué pasó con Niurka Marcos en La Casa de los Famosos All-Stars 2025?

La participación de Niurka en este reality show estuvo plagada de controversias, motivadas especialmente por su explosiva forma de ser. Y es que incluso desde antes de que el programa arrancara, ya se había encargado de amenazar a Manelyk González, con la que si bien pudo limar asperezas por un tiempo, finalmente terminó distanciada, al igual que con sus otros aliados como Alfredo Adame, Rey Grupero y Carlos Cruz “Caramelo”, -que fue el ganador de la temporada-.

Otro escándalo que la vedette protagonizó, fue sobre su pelea con Laura Bozzo, misma que estuvo a punto de tornarse en un accidente fatal. Esto como consecuencia de la vez que tras una serie de desacuerdos, Niurka trató de quemar con aceite caliente a la peruana, justificándose en que era una broma pesada, pero que más tarde le valió incluso una advertencia de posible eliminación.