Emilio Osorio reaccionó a la polémica pelea de Juan Osorio y Niurka: ¿de qué lado está?

Desde hace varias semanas, Niurka y Juan Osorio han protagonizado una fuerte controversia pública, motivada por algunas rencillas del pasado que revivieron luego de que la cubana expresara su opinión sobre “Aventurera”. Esto propició que ambos hicieran severas declaraciones del otro, las cuales abarcaron incluso sus asuntos familiares, especialmente referentes a Emilio, el hijo que comparten.

En medio de toda esta polémica, el joven había preferido mantenerse al margen y no opinar de la situación, sin embargo, hace apenas unos días, accedió a pronunciarse y reveló quién considera que tiene la razón en este pleito.

Emilio Osorio rompió el silencio sobre la pelea de sus papás

En una conversación con diversos medios, Emilio fue cuestionado sobre sus proyectos e inevitablemente, recibió también preguntas acerca de la opinión que le merece saber todo lo que está pasando entre sus progenitores, algo a lo que reveló, no le quita el sueño.

“Para mí, lo más importante son los mensajes que tengo con ellos, más que lo que se dice afuera. Ellos tienen sus propios problemas que si quieren, resolverán en algún momento, y si no, pues no es mi problema. Creo que es sano no enfrascarse en los problemas de los padres y concentrarse en el amor individual”, dijo Emilio Osorio durante su aparición a una entrega de premios, evento en el que también estuvo presente su hermana Romina.

El hijo de Niurka y Juan Osorio cree que cada uno tiene su verdad

Estas declaraciones se suman a lo dicho en la emisión americana “La Mesa Caliente”, en donde explicó que si bien está consciente de que sus padres están en el ojo del huracán ahora mismo, de igual manera sabe que no es su deber entrometerse.

Lo anterior debido a que desde su perspectiva, recibió una educación en la que se priorizó su independencia, por lo que sabe perfectamente cómo separar las cosas. Asimismo, en esta situación, Emilio considera que tanto Juan como Niurka, tienen su verdad, pues solo ellos saben lo que vivieron.