¿Nicki Nicole y Bizarrap fueron novios? El poderoso detalle que inició los rumores de un romance

A pocos días del rompimiento entre Nicki Nicole y Peso Pluma, los fans ya están especulando una nuevo romance de la argentina

Nicki Nicole y Bizarrap han sido objeto de especulaciones sobre un supuesto romance, especialmente después del rompimiento de la rapera y cantante argentina con Peso Pluma, quien supuestamente le fue infiel en Las Vegas.

Resulta que Bizarrap, conocido por sus espectaculares Music Sessions, coincidió con Nicki Nicole en el Festival Vibra Urbana, que se llevó a cabo en Miami. Allí, los cantantes argentinos subieron al escenario para interpretar ‘Mamichula’, un tema en el que también colaboró Trueno, ex novio de Nicole.

Nicki nicole y Bizarrap arriba del escenario con MAMICHULA en Vibra Urbana 💚 pic.twitter.com/Nmf0NdJxZh — pri (@almabynicki) February 19, 2024

¿Qué dijo Nicki Nicole de Bizarrap?

Tras el revuelo que se generó en redes sociales, Nicki Nicole se hizo presente en un video en vivo de Instagram, donde respondió algunas preguntas de sus fans respecto a su relación con Bizarrap.

“Desde que lo conocí, él es un hermano para mí. Es como mi mejor amigo. Cuando yo arranqué, él me dio una mano en la música y una visión que yo no tenía. Y me pasa que siento que él ve lo que va a pasar, me dice ´este tema la va a romper o va a llegar a tantos lugares´, y cuando yo tengo dudas, tiene otra visión sobre todo”.

También fue directa al grano y puso las cosas claras: “Voy a responder esta pregunta porque es muy graciosa y ya varios me la hicieron. No. No fui novia de Biza jamás en la vida”, subrayó.

No obstante, la aclaración de Nicki Nicole no sirvió de mucho, ya que en redes sociales continúan las especulaciones sobre cómo serían una bonita pareja.

Incluso, Billboard reportó que ‘Mamichula’ había regresado a la lista Hot 100 en Argentina.

Nicki Nicole y Bizarrap se conocen desde 2019 cuando decidieron colaborar en el BZRP Music Sessions.

