¿Nicki Nicole quería tener un bebé con Peso Pluma? Esto había dicho antes de la infidelidad

La relación entre la cantante argentina Nicki Nicole y el cantante mexicano Peso Pluma ha sido objeto de atención en los últimos meses. Su romance, que parecía ir todo muy bien, terminó abruptamente debido a una infidelidad por parte del cantante de corridos tumbados.

¿Nicki Nicole quería tener hijos con Peso Pluma?

La pareja confirmó su noviazgo durante un concierto en noviembre de 2023. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado cuando se filtraron imágenes de Peso Pluma con otra mujer. Estas imágenes, que se viralizaron en las redes sociales, mostraban a Hassan Emilio tomado de la mano de una mujer desconocida en un casino de Las Vegas.

La relación de Peso Pluma y Nicki Nicole duró solo unos pocos meses. (Instagram/nicki.nicole)

Nicki Nicole, al enterarse de la infidelidad de la misma forma que sus fans, compartió un duro y breve comunicado en su cuenta de Instagram donde expresó:

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

Nicki Nicole confirmaría la ruptura con Peso Pluma por medio de este breve comunicado. (Instagram/nicki.nicole)

Antes de la infidelidad, fans de Nicki Nicole la captaron en aeropuerto, donde se acercaron a ella para hacerle una pequeña entrevista.

En este encuentro, se le preguntaron varias cosas, entre ellas, si había planes de bebé, a lo que ella respondió: “No, somos muy jóvenes, pero obviamente que en algún momento será".

La ruptura ha dejado a los fans de ambos artistas en estado de shock. Muchos se preguntan qué pasará a continuación en la vida de estos dos talentosos músicos. A pesar de la tristeza que rodea la situación, los fans de Nicki Nicole la han apoyado incondicionalmente, enviándole mensajes de amor y apoyo a través de las redes sociales.

La historia de amor entre Nicki Nicole y Peso Pluma ha terminado de manera abrupta y dolorosa. Aunque la posibilidad de un bebé en camino pudo suceder, la idea de lo que podría haber sido añade un toque de tristeza a esta ya desgarradora historia de amor.