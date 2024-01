¿Nicki Nicole está celosa? La contundente respuesta de la cantante sobre el perreo de Peso Pluma y Anitta

Nicki Nicole no titubeó al responder sobre si estaba celosa o no de la sensual performance de Anitta y Peso Pluma arriba del escenario.

Nicki Nicole no se anda con rodeos cuando se trata de polémicas. La joven cantante argentina, actual novia de Peso Pluma, reaccionó al sensual baile entre su pareja y Anitta arriba del escenario en una presentación de hace un mes en el concierto de TikTok, donde debutaron con su canción ‘Bellakeo’.

Su show generó sorpresa en redes sociales porque el atuendo de Anitta dejó poco a la imaginación, y aunque algunos defendieron la actitud de ‘Doble P’ al no seguir el baile, otros señalaron que no debió perrear y rápidamente enfocaron su atención en su novia, para saber si se había puesto celosa o no.

Así fue la reacción de Nicki Nicole

Nicki Nicole finalmente reaccionó a la polémica con una respuesta contundente que dejó clara su opinión al respecto.

Mientras caminaba por el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, expresó: “Yo conozco a Anitta, es una amiga. Sé que es una gran performance que, la verdad, estuvo increíble. A mí me pareció que además es un temazo (‘Bellakeo’) y si no se baila de esa manera, ¿cómo se baila entonces?”.

La cantante argentina también defendió a Peso Pluma sobre la polémica que lo rodea por su presentación en el Festival Internacional de Viña del Mar 2024, diciendo que su novio “es un gran artista” y que él “la va a romper” en su concierto programado para el viernes 1 de marzo de 2024.

¿Cuánto tiempo llevan Nicki Nicole y Peso Pluma?

Nicki Nicole y Peso Pluma iniciaron su relación en algún punto de mediados de 2023, aunque desde los primeros meses se especulaba que la pareja estaba saliendo debido a sus comportamientos románticos en redes sociales y también a sus citas.

No obstante, durante un concierto de Nicole en noviembre, uno de los invitados fue ‘Doble P’, y fue allí cuando hicieron pública su relación con un romántico beso frente a sus fans. La pareja interpretó su canción en conjunto ‘Por las noches’.