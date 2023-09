Natália Subtil presume a su novio durante unas románticas vacaciones

Por primera vez, Natália Subtil se muestra feliz con su novio en las redes sociales

Natália Subtil presumió a su novio durante unas románticas vacaciones a Los Cabos. La modelo nacida en Río de Janeiro, Brasil, publicó por primera vez una foto junto a su galán.

Con un emoji de corazón al pie de foto, Natália se dejó ver enamorada y plena con el mar de fondo, aunque hasta el momento se desconoce la identidad del misterioso hombre.

Recordemos que la también actriz, ex novia de Sergio Mayer Mori, ya había confirmado que tenía una pareja estable y que su pequeña hija, fruto de su relación con Sergio, se llevaba muy bien con su nuevo novio.

Natália Subtil bateó a Cristian Castro

Durante una breve participación en el Hotel VIP, Cristian Castro sorprendió a todos tras revelar que Natália Subtil lo bateó hace un tiempo y a pesar de que él insistía en salir con ella, la modelo jamás respondió sus mensajes vía redes sociales.

"(A Natalia) la invité a salir, pero no quiso. Natália es muy brava... Casi me dice que sí", recordó el cantante con cara de seriedad, asegurando que casi logra convencer a la modelo de tener una cita.

“Una vez me invitaste porque fuiste a grabar tu video. Otra vez me invitaste a Nueva York… Fueron meses de insistencia, pero nunca lo había visto personalmente, aquí en el hotel me tocó por primera vez”, dijo Natália Subtil frente a las cámaras del reality show de Canal 5.