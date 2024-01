Miguel Ángel Silvestre se sincera y habla sobre el beso que se dio con Poncho Herrera

En el mundo del entretenimiento, a veces un beso es más que un beso. Este fue el caso del beso entre los actores Miguel Ángel Silvestre y Poncho Herrera, que se convirtió en un hito en la representación de la diversidad y la inclusión en la televisión.

Beso de Miguel Ángel Silvestre y Poncho Herrera en Sense8

En la serie Sense8, Herrera y Silvestre interpretan a Hernando y Lito, respectivamente. Ambos personajes son abiertamente gay y su relación es uno de los puntos centrales de la trama. El beso fue parte de la filmación de la nueva temporada de la serie.

Miguel Ángel Silvestre y Poncho Herrera protagonizaron varios besos en la serie de Netflix, Sense8. (Instagram/miguelangelsilvestre)

Tanto Herrera como Silvestre se han mostrado orgullosos de su trabajo en Sense8 y del impacto que ha tenido su representación de una relación gay en la pantalla.

El beso entre Miguel Ángel Silvestre y Poncho Herrera no fue solo un momento de televisión. Fue un mensaje de amor, aceptación y orgullo.

¿Quién besa mejor?

En una reciente entrevista realizada por Karime Pindter, cuestionó al actor sobre quién besa mejor, si Luis Gerardo o Poncho Herrera, a lo que Miguel Ángel Silvestre respondió y a la vez contó su experiencia besando a un hombre.

“Con Luis Gerardo me he besado muy poco, con Poncho fue mucho más. A Poncho si le pude sentir los labios de otra manera, sabes, fue peculiar, su barba, lo bien que olía. Había algo de Poncho que siempre que me preguntaban ‘Hey, qué tal es besar un hombre’, yo les decía ‘Poncho huele muy bien’”, dijo Miguel Ángel.

Otro beso ocurrió durante la marcha del Orgullo Gay en Sao Paulo, Brasil. Pero no fue un beso cualquiera. Fue un beso que duró varios segundos y que fue captado por las cámaras para aparecer en la serie de Netflix, Sense8.

Las imágenes del beso dieron la vuelta al mundo, causando sensación. El público que se dio cita a la marcha aplaudió el gesto, que fue visto como un acto de valentía y un paso adelante en la representación de la comunidad LGBTQ+.