Belinda reconoció que ‘El Baile del Sapito’ le trajo bullying a su vida: ‘Me afectaba mucho’

Si bien no es la primera vez que Belinda habla en público de lo difícil que fue para ella iniciar en el canto y la actuación desde que era niña, estas declaraciones retomadas hace apenas unas horas lograron viralizarse gracias, precisamente, a que Belinda se sinceró sobre el impacto negativo que “El Baile del Sapito” tuvo en ella.

Es verdad que “El Baile del Sapito” se convirtió en uno de los hits de Belinda más reconocidos y todavía se lo piden mucho en sus conciertos; sin embargo, la pegadiza canción también le trajo muchos dolores de cabeza porque, como bien dijo Gustavo Adolfo Infante ante las cámaras: “Por cantar el ‘Sapito’ la bulleaban… y grueso”... ¡entérate!

TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué dijo Belinda del bullying que le trajo “El Baile del Sapito”?

Si bien la participación de Belinda en “El minuto que cambió mi destino” fue hace ya 7 años, Gustavo Adolfo Infante reveló que algunos de los extractos de esta entrevista que no salieron a la luz en su momento fueron recuperados y los expuso en su programa “De Primera Mano” hace unas horas.

“Recuerdo que en mi infancia era muy amiguera, pero después cuando empecé mi carrera fue todo lo contrario, como que me daba pena, era muy tímida, la gente me molestaba. Llegó un momento en mi vida donde yo cambié completamente”, recordó Belinda.

Para la cantante y actriz, su vida dio un vuelco con la telenovela “Amigos X Siempre”, una de las producciones más exitosas de la barra infantil de Televisa; uno de los principales problemas llegó, según Belinda, porque su personaje “Ana” tenía poderes especiales y entonces las otras niñas comenzaron a tildarla de “loca”.

“Cambió mi vida completamente, como que me hice otra persona. Cuando salió ‘Amigos x Siempre’, como Ana tenía súper poderes entonces comenzaron a decirme que si yo estaba loquita y así”, explicó.

Sobre el “Baile del Sapito”, Belinda aceptó que aunque le piden mucho la canción esta pieza no le trae buenos recuerdos precisamente por lo que vivió en la escuela con las burlas:

“Con muchísimas cosas que me molestaban... bueno, el famoso ‘Sapito’. Como veían que (la canción) me afectaba mucho, pues se aprovechaban. Sí fue una época bastante difícil (...) desde las 9 a los 17 no tenía amigas”, declaró.

¿Cuándo se lanzó “El Baile del Sapito”?

La pegajosa canción de Belinda “El Baile del Sapito” que hizo bailar a miles de personas se estrenó en el 2002 y formó parte de la banda sonora de la telenovela “Cómplices al Rescate”... ¿lo recuerdas?