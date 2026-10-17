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Michelle Vieth logra orden de restricción contra Héctor Soberón y él responde

Estas son las prohibiciones que logró Michelle contra su ex esposo

Octubre 16, 2026 • 
Alejandro Flores
michelle vieth hector soberon.jpg

Michelle Vieth y Héctor Soberón

Instagram

El pleito legal de Michell Vieth y Héctor Soberón alcanza un punto de inflexión a favor de la actriz.

Vieth y Soberón se han enfrentado en diferentes momentos desde 2004, cuando firmaron su divorcio. Ahora, la actriz consideró necesario solicitar medidas de protección, pues acusa que Héctor ha tenido conductas que vulneran sus derechos.
La tarde de este viernes Michell anunció a través de su oficina de prensa que obtuvo una resolución en su favor.

“Una Jueza de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección a favor de la actriz respecto del señor Héctor Soberón Lorenzo”, se lee en un comunicado publicado en su perfil de Instagram.

Michelle Vieth y Soberón tienen una larga historia que comenzó cuando se conocieron en la telenovela “Mi pequeña traviesa”. Tuvieron un vertiginoso romance que terminó en una boda espectacular en la playa de Vallarta.
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A partir de entonces, sin embargo, la relación fue cuesta abajo y se divorciaron apenas un año después de haberse casado y en medio de una escandalosa filtración.

¿Qué dice la resolución contra Soberón y qué responde él?

Ahora, la resolución contra Héctor Soberón añade un elemento legal a la historia.

“Las medidas tienen como finalidad salvaguardar su integridad, seguridad, intimidad y tranquilidad, así como prevenir conductas que puedan vulnerar sus derechos”.
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En el comunicado se explica que la resolución contiene restricciones de acercamiento y comunicación, la prohibición de actos de intimidación o molestia y medidas relacionadas con la protección de su intimidad y el retiro de contenido digital, cuya implementación corresponde a las autoridades competentes.

“La resolución establece que las medidas permanecerán vigentes mientras persista la situación de riesgo, sujetas a las revisiones correspondientes”.

El caso Vieth-Soberón tendrá un nuevo episodio el lunes, cuando se realice una nueva audiencia.

La respuesta de Héctor Soberón

Mientras tanto, el actor respondió a través de un texto publicado en su cuenta de Instagram en el que asegura que él no ha hablado de Michelle Vieth, por lo menos no en los tiempos en que se le acusa.

“Ella tiene el derecho de solicitar tutela judicial, manifestando que no se ha emitido comunicación referente a ella”

Al final de su breve texto, Soberón alude, en términos jurídicos, a su derecho a ser tratado con el principio de igualdad ante las leyes.

HÉCTOR SOBERÓN MICHELLE VIETH
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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