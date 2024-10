Mhoni Vidente aseguró que Juan Osorio va a ser papá: ‘Emilito va a tener un hermanito’

Como te contamos en TVyNovelas, a inicios de octubre Juan Osorio y Eva Daniela causaron sensación en el mundo de la farándula luego de que anunciaran en redes sociales su compromiso con un tierno video que se viralizó de inmediato.

Ahora que el productor y su joven novia decidieron dar el siguiente paso en su relación, los fans se preguntaron si tener un hijo estaba entre los planes de la pareja... ¡al parecer el embarazo podría convertirse en una emocionante realidad, según las declaraciones de Mhoni Vidente !

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ DIJO MHONI VIDENTE SOBRE EL POSIBLE EMBARAZO DE EVA DANIELA Y JUAN OSORIO?

En un video que Mhoni Vidente publicó en su canal de YouTube este 16 de octubre, la pitonisa cubana reveló algunas de sus predicciones para temas importantes como las elecciones de Estados Unidos y, claro, el futuro para las figuras del mundo de la farándula más reconocidas en México.

“Emilito va a tener hermanito, le faltan cinco minutos para que esta muchacha guapa, joven, quede embarazada”

En cierto momento del video, Mhoni Vidente contó que se había topado con Juan Osorio acompañado de Eva Daniela ; fue entonces que soltó una auténtica bomba: ¡Un bebé aparece en el futuro del querido productor de televisión!

“Saludos y todas las bendiciones a Juan Osorio (...) pues te tengo una nueva: va a ser papá. El Juan Osorio, así como lo oyen, Emilito va a tener hermanito, le faltan cinco minutos para que esta muchacha guapa, joven, quede embarazada”, reveló Mhoni para sorpresa de todos.

La explosiva predicción de Mhoni Vidente, por supuesto, dividió comentarios en redes, pues mientras que muchos internautas se mostraron felices con la noticia, otros recordaron que la cubana no siempre acierta en sus pronósticos, por lo que simplemente aplicaron la de “hasta no ver, no creer”, ¿será?