¿Quién es Eva Daniela, la actual pareja de Juan Osorio, que es 30 años más joven que él?

Eva Daniela sabe que hay mucha gente que “no está de acuerdo” con su relación con Juan Osorio

La actriz Eva Daniela ha sido tema de conversación en los últimos días debido a una fuerte declaración que Niurka Marcos hizo sobre ella y su actual novio, Juan Osorio. Resulta que la ex del productor de Televisa afirmó que el famoso es el “sugar daddy” de la joven estrella.

La estrella de ‘Nadie como tú' tiene 29 años de edad y 8 años de carrera profesional. Nació y estudió en León, Guanajuato y, después de la prepa, se mudó a la Ciudad de México.

Su primera novela fue ‘Los Miserables’, de Telemundo. Luego, estudió en el CEA de Televisa, y fue cuando “volvió a empezar” su carrera con varias producciones, como '¿Qué le pasa a mi familia?’, ‘El último rey: el hijo del pueblo’, ‘La familia de mi ex’, y ‘Como dice el dicho’.

¿Cuándo empezó a andar con Juan Osorio, de 66 años? Se sabe que este 2024 cumplen 3 años de novios, por lo que habrían iniciado su noviazgo en 2021. Este año se planean casar, aunque no hay detalles sobre la boda.

En una entrevista reciente en el canal de Matilde Obregón en YouTube, reveló que “están ilusionados” y pronto revelarán detalles.

Eva ha dejado claro que se siente “protegida y amada” al lado de Juan.

Niurka habló sobre la regla que tiene Juan Osorio con Eva Daniela: no tener relaciones sexuales hasta llegar al altar.

En entrevista con medios de comunicación, la mamá de Emilio Osorio dijo que esto es mentira, pues conoce a su ex y sabe que ambos viven juntos. "(Eva Daniela) es una persona que él mantiene, literalmente, y también está bien, no tiene nada de malo. Lo que tiene de extraño es que pretendan hacerle creer a la gente que no viven juntos”, reclamó.

La vedette y cantante soltó la sopa y contó una anécdota que lo probaría.

“Cuando lo llamé a las dos de la madrugada, ella me contestó. No creo que ella duerma al pie de su cama como un perrito. Tampoco creo que no quinden (tengan sexo), porque ella tiene que dar su parte. Él la mantiene y ella le fundillito, supongo”, opinó.

¿Qué opina Eva Daniela sobre la relación de Juan Osorio y Niurka Marcos?

Hace un año, Eva Daniela había dado su perspectiva sobre lo que se decía de ella y Juan Osorio, más precisamente sobre lo que opinaba Niurka.

La actriz dijo a ‘De primera mano’ que no le gusta hablar del pasado de Osorio, porque simplemente “no le importaba” y ni siquiera había nacido.

