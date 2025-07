Maribel Guardia desmiente rotundamente tener leucemia

Firme y con la elegancia que la caracteriza, Maribel Guardia reapareció ante medios de comunicación para aclarar categóricamente que no tiene leucemia, luego de que en redes sociales y algunos portales circulara la versión de que su pérdida de peso se debía a una enfermedad grave.

Acompañada por su esposo Marco Chacón, la actriz ofreció una entrevista a Ventaneando, donde ambos desmintieron con fuerza dicha especulación.

“¡Ay, por favor, es mentira!”, declaró Marco, visiblemente molesto. “Desde hace tiempo yo puntualmente me encargo de que se haga exámenes médicos todo el tiempo y sale fabulosa, sale como chava de 25 años”.

Se hacen chequeos médicos rigurosos cada año

La pareja explicó que acuden cada año a una clínica especializada para hacerse estudios médicos exhaustivos, los cuales han confirmado que Maribel se encuentra en perfectas condiciones de salud.

“Nos hacen unos estudios brutales, desde la uña hasta la ceja”, añadió Marco, asegurando que no hay ningún diagnóstico preocupante.

Maribel también quiso dejar claro que ha estado muy activa profesionalmente, incluso sin descansar ni un solo día en las últimas semanas. “Vengo de trabajar, hice un comercial en San Diego y he trabajado dos semanas sin parar”, comentó.

La pérdida de peso, una consecuencia emocional

La actriz, quien continúa triunfando en la obra Lagunilla, mi barrio, explicó que su pérdida de peso no tiene relación con alguna enfermedad, sino con los estragos emocionales tras el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

“A pesar de que he comido bien, he adelgazado, es obvio… lo que me ha pasado con mi hijo no es cualquier cosa. El cuerpo te pasa la factura”, expresó con sinceridad.

Aclaró que come bien, es de “muy buen diente” y que, aunque tiene niveles normales de colesterol y otras condiciones comunes, no padece ningún problema de salud serio.

Sobre su nieto José Julián: “Si él me necesita, me va a buscar”

Durante la misma entrevista, Maribel también habló del proceso legal que podría permitirle volver a ver a su nieto, José Julián, hijo de Julián Figueroa y de Imelda Tuñón.

“Eso lo va a decidir un juez civil. Y si yo veo que el niño no está contento, pues lo dejaré de ver. Algún día, si él me necesita, me va a buscar, estoy segura de que así será”, comentó con serenidad y amor.

Cierra el tema con elegancia… y un bikini

Para dar carpetazo final al rumor, Maribel subió una fotografía en bikini a sus redes sociales donde se le ve espectacular, acompañada de una frase con filo:

“Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos”, escribió, dejando claro que nada ni nadie la detendrá.

Con voz firme y la frente en alto, Maribel Guardia niega por completo tener leucemia y pide respeto ante rumores que pueden afectar a su madre y a su familia.