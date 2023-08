La conmovedora revelación de Maribel Guardia: en una aparición, su hijo Julián Figueroa le dijo cuándo morirá

Maribel Guardia aseguró hace algunas semanas que se alejaría de los escenarios tras la muerte de su hijo, el cantante Julián Figueroa, quien falleció el domingo 9 de abril tras sufrir un infarto al miocardio y fibrilación ventricular a los 27 años de edad.

Luego de este anuncio, la actriz de la obra ‘Lagunilla mi barrio’ estuvo de invitada en el programa ‘Hoy’, donde reveló que su hijo se le apareció de una forma especial y le dio un mensaje sobre el día que morirá.

“Tuve una experiencia hermosa con mi hijo, porque lo vi, era luz, sonriendo y platicamos telepáticamente y hasta me habló de mi muerte, no les voy a contar eso, porque es algo que no le he contado a nadie, pero obviamente me encargó a su niño, que es algo muy preciado para mí”, contó Maribel Guardia, quien no quiso entrar en detalles sobre lo que le dijo Julián en torno al día que fallezca.

De igual forma, Maribel Guardia, quien ha participado en diferentes programas y telenovelas del Canal de las estrellas, aseguró que cuando llegue el día de su muerte, será muy feliz por reunirse con todos sus seres queridos que se han ido, especialmente con su único hijo.

“Cuando murió Julián no podía ni caminar, me temblaban las piernas y un día que estaba rezando el rosario, llegó a mí, lo vi lleno de luz y me dijo muchas cosas sin hablar, me dijo cuándo me voy a morir… Él está en mi corazón y va a estar hasta el día que me muera, ese día va a ser un fiestón porque me va a esperar ahí un montón de gente que amo”, expresó la querida actriz.

Maribel Guardia maquilla el dolor de la muerte de su hijo

Maribel Guardia confesó que aún no ha sido fácil superar la muerte de su hijo, Julián Figueroa, fruto de la relación que tuvo con Joan Sebastian, pero aseguró que tiene que luchar para seguir adelante con su vida, ya que así lo hubiera querido su primogénito.

“Pues sí, hay que maquillar el dolor, tienes que levantarte, porque te puedes quedar tirada revolcándote del dolor, pero te tienes que parar, bañarte, salir a la calle y continuar en la vida porque sé que es lo que hubiera querido mi Julián”, señaló la actriz.