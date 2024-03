Maribel Guardia a 11 meses de la muerte de su hijo: “Quisiera reventar una vajilla contra la pared”

Este nueve de marzo se cumplen 11 meses del fallecimiento Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia, quien a través de sus redes sociales compartió un emotivo mensaje en el que deja saber lo afectada que sigue por la irreparable pérdida del joven cantante.

“Julián, hace 11 meses que emprendiste tu viaje a la luz. No te miento, hay días que ando muy enojada y quisiera comprar una vajilla y reventarla contra alguna pared del jardín, no lo hago porque sé que luego tendría que recoger los deshechos, me da miedo que los perritos que siempre andan detrás mío se lastimen, es difícil hacerme siempre la fuerte”, escribió la artista en un post de Instagram, acompañado de una foto de Julián y su pequeño hijo, José Julián.

Conmovida, Maribel dijo que sus días han sido bastante complicados desde que Julián partió a otro plano. “Te extraño demasiado, cada día más y me duele. Muchas veces siento tu presencia cerca de mí, como una suave caricia en mi mejilla y sonrío, te hablo, te digo cuánto te amo, son breves momentos que me llenan de paz, es cuando recuerdo darle gracias a Dios por darme el enorme regalo de tu amor por el tiempo que él consideró oportuno; amor eterno, por siempre y para siempre”.

Para cerrar, la actriz le agradeció a su hijo por el maravilloso tesoro que le dejó.

“Gracias por dejarnos a José Julián, es un niño lleno de luz; no te preocupes por él, está muy cuidado y lleno de amor, te recuerda siempre y presume aquel Día del Padre que quedaron en primer lugar en todas las competencias del festejo escolar, enseña todas las medallas que ganaron, sus ojitos le brillan de amor y orgullo, me dice: ‘Mi Papito era el mejor del mundo’”.