Marc Anthony explotó contra un fanático que lo agredió físicamente: el VIDEO de su furioso reclamo

La noche del 1ero de marzo de 2025, Marc Anthony conquistó al público colombiano con su aparición estelar en Barranquilla, lugar que lo recibió con los brazos abiertos para pasar una noche inolvidable. Lamentablemente, esta fecha no estuvo exenta de problemas, pues la emoción se empañó con el enojo que le provocó al artista el hecho de que una persona se atreviera a lanzarle una botella que le pegó en la cara, instante que no pasó inadvertido y provocó momentos de tensión.

¿Qué pasó con Marc Anthony? Así fue la pelea que tuvo con un fanático en vivo

En medio del furor que provocó su presentación en la ciudad de Barranquilla, Marc Anthony vivió una experiencia agridulce. Esto ya que a pesar de que fue gratamente recibido por la audiencia, uno de los asistentes al espectáculo se tomó la atribución de jugarle una broma muy pesada y le pegó en el rostro con un objeto.

Como era de esperarse, esta situación no fue en lo absoluto del agrado del artista, que no pudo disimular lo mucho que le ofendió esta acción y se dio a la tarea de poner las cartas sobre la mesa. De modo que, tal como se aprecia en los videos que se viralizaron de este incidente, Marc Anthony detuvo el show para lanzarle una dura advertencia al responsable, dejando más que claro que no está dispuesto a tolerar este tipo de situaciones.

“Les voy a decir algo. A ver, el que me tiró la botella, que tenga los cojones de decirme quién es. Oíste, aquí no. Yo siempre los he respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo, pa’l carajo”, expresó el intérprete de “Ahora quién” ante la ovación del público.

Después de esta fuerte confrontación, el salsero retomó su espectáculo y recobró la compostura, volviendo a mostrarse tan entusiasmado como al inicio, pues optó por dejar atrás esta molestia para concentrarse en las personas que verdaderamente querían disfrutar de su música. Hasta el momento, se desconoce la identidad del “agresor” de Marc Anthony, pues pese a la insistencia del esposo de Nadia Ferreira, nunca se identificó a la persona detrás de este acto.