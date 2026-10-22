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Julio Preciado confiesa que su adicción al juego lo llevó a vender hasta sus joyas para SEGUIR APOSTANDO

El exvocalista de ‘El Recodo’ dijo que si volviera a vivir elegiría su misma vida, pero loe quitaría la ludopatía, pues empeñó, vendió y tocó fondo con tal de seguir jugando.

Octubre 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Julio Preciado confesó que su adicción al juego lo llevó a tocar fondo.

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“La verdad se siente bien feo ya cuando estás bien enganchado que le sacas las tarjetas de crédito, pides prestado, empeñas, vendes, malbaratas tus cosas”.

El cantante Julio Preciado se negó a abordar el conflicto que enfrentó hace unos meses en los que ‘El Coyote’ terminó mentándoles la madre a él y a Chuy Lizárraga por malentendidos al interior de su ‘Tour Capibaras’.

Aclaró que en más de 40 años de carrera no había “salido mal con nadie”, por lo que no desea darle más foco al incidente. Lo que sí quiso contar es que ha disfrutado su vida con todas las altas y las bajas.

También mencionó que si tuviera la oportunidad de elegir cómo vivir una nueva vida optaría por hacerlo todo igual, sólo quitaría una cosa: su adicción al juego.

TE RECOMENDAMOS: ¡Pleito en Tour Capibaras! ‘El Coyote’ se va contra Chuy Lizárraga y hasta ‘le mienta la m4dr3’ a Julio Preciado

El intérprete de ‘Pena tras pena’ no titubeó en decir que: “le quitaría algunas cosas. Pienso que la ludopatía la dejaría de lado porque yo creo que fue el tiro de gracia para Julio Preciado conocer la ludopatía”.

Y es que destacó que no hay dinero que alcance para un adicto al juego.

“La verdad se siente bien feo ya cuando estás bien enganchado que le sacas las tarjetas de crédito, pides prestado, empeñas, vendes, malbaratas tus cosas”.

Preciado recordó que cuando ya no le quedaba dinero y comenzaba a empeñar sus bienes, experimentaba la peor sensación. “Empeñé mi alhajas y además estar endeudado y cuando llegaba la fecha de pago ya no tenía nada”.

El cantante se dijo arrepentido de esa parte de su vida por el impacto que tuvo en el ámbito personal y resumió la experiencia en una frase: “no es fácil tocar fondo”.

Al tiempo, rememoró que es algo que se sale de control. “Es una adrenalina. Es un vicio, mas fuerte que la droga, que el alcohol o el cigarro”, concluyó.

Cabe recordar que la expresión que eligió para describir la ludopatía no es casual. ‘El tiro de gracia’ es una de las canciones más emblemáticas de su carrera: el tema, compuesto por él e interpretado con ‘El Recodo’, se grabó en el disco en vivo desde el Río Nilo en 1997.

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Julio Preciado adicciones juego
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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