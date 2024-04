¡Todo listo para que Madonna regrese a México! Este es el setlist que la cantante podría tocar en el Palacio de los Deportes

Tras siete años de su última visita, Madonna finalmente regresará a México como parte de su “Celebration Tour”, la gira mundial con la que la cantante ha conquistado diversos países del mundo entero. La emblemática artista ofrecerá un total de cinco conciertos en el Palacio de los Deportes, recinto en el que sus más grandes seguidores se darán cita para interpretar los éxitos que forman parte de su setlist.

Prepara tu playlist: estas son las canciones que Madonna podría interpretar en sus conciertos en México 2024

Tomando en cuenta el repertorio que ha ejecutado en presentaciones pasadas, ya existen listas de reproducción con el posible setlist que traerá a México.

Este repertorio incluye 27 canciones, mismos que abarcan toda su trayectoria artística y el orden está basado en las dinámicas que ha protagonizado durante sus últimos shows.

Qué canciones tocará Madonna en el Palacio de los Deportes

Nothing Really Matters Everybody Into the Groove Causing a Commotion Burning Up Open Your Heart Holiday Live to Tell Like a Prayer Erotica Justify My Love Hung Up Bad Girl Vogue Human Nature Crazy for You Die Another Day Don’t Tell Me Mother and Father Express Yourself La Isla Bonita Don’t Cry for Me Argentina Bedtime Story Ray of Light Take a Bow Bitch, I’m Madonna Celebration

Además de estas canciones, la artista ha presentado un mix de varios temas que, por cuestiones de tiempo, no puede tocar en sus versiones completas. Algunos de ellos serían Like a Virgin, Billy Jean, Ballroom y The Store.

El setlist de Madonna repasará varios de sus más grandes éxitos Getty

Se estima que cada uno de los conciertos de Madonna en México, mismos que se llevarán a cabo el próximo 20, 21, 22, 23, 24 y 26 de abril, tengan una duración estimada de dos horas y dos horas y media. Todas las localidades están agotadas en los puntos de venta oficiales, por lo que clubs de fans de la artista han emitido una serie de recomendaciones para alentar a quienes aún no tienen boleto a que no compren con revendedores o desconocidos, con el fin de evitar que sean víctimas de estafas.