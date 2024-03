Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides pidieron que sacaran a conductor de Sale el Sol: VIDEO

Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides dejaron “con los crespos hechos” a la producción y al público del matutino Sale el Sol. A pesar de que fueron anunciados que estarían de visita en el set par hablar de su película Noche de bodas, cancelaron a última hora.

¿La razón? La pareja de famosos habría pedido a Sale el Sol, que como condición para que pudieran ser entrevistados en la emisión, no estuviese uno de sus conductores.

Sin embargo, el programa decidió no satisfacer la petición de los artistas y ante la negativa, Ludwika y Osvaldo decidieron no ir a la entrevista la mañana del 5 de marzo.

¿Quién fue el conductor

En la sección “Pájaros en el alambre” del matutino de Imagen TV, los presentadores explicaron qué fue lo que ocurrió y dieron su versión de los hechos, dejando exhibidos a los famosos.

“Yo estoy muy triste porque Ludwika paleta y Osvaldo Benavides iban a venir al programa a promocionar su película, pero pues pusieron una condición, que no estuviera yo en la entrevista”, comentó al aire Joanna Vega-Biestro, a sus compañeros Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado.

La periodista explicó que la molestia de Ludwika y Osvaldo se debe a que ella en el 2022, criticó la forma en la que los actores actuaron ante el fallecimiento de dos personas del equipo de Noche de bodas, durante el rodaje de la película.

“Para mi punto de vista, no lo hicieron bien, yo no he dicho nada más, agradezco a la producción que les dijo ‘Si no está Joanna, mejor no vengan’, entonces no van a venir. Si quiero hacerlo público porque no estamos, ni yo ni nadie, eso de condicionar preguntas o quien va a estar pues creo que no está bien, mejor si tienen un argumento, vengan y defiéndanlo, este espacio está abierto y todos estamos abiertos para un dialogo”, finalizó Joanna.