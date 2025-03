Lucero se sincera sobre el motivo por el que no ha vuelto a las telenovelas

Este domingo 16 de marzo, Lucero vuelve con “Juego de Voces”, donde comparte reflectores con su ex Manuel Mijares y la hija de ambos, Lucerito Mijares.

Se trata de un regreso triunfal de la artista que hemos visto crecer, pues por una parte explotará su faceta de cantante con el concurso durante los domingos, y por otro lado, entre semana la vemos en Las Estrellas con la transmisión de “El Gallo de Oro”, la serie que trabajó para ViX junto a José Ron.

Pero debido a que gran legado en las telenovelas, siempre surge la duda sobre si la veremos pronto en algún proyecto de este tipo. Al preguntarle por qué hacer un programa como “Juego de voces” y no una telenovela, la protagonista de Lazos de amor, Alborada y Por ella soy Eva, respondió a TVyNovelas:

“Es interesantísimo porque yo amo las novelas, son parte de mi historia y nunca las voy a dejar de amar. El melodrama es algo increíble en mi vida, como actriz, pero es cierto que a veces van cambiando los tiempos, las prioridades y también lo que sucede es que es mucho tiempo de grabación, de pronto, los cinco, ocho meses que invertimos en el rodaje se convierte en un peso, sobre todo, ahora que yo estoy tan involucrada con mi espectáculo en vivo, con la gira de Mijares, que nos ha ido muy bien, hemos ido a diferentes ciudades, países, entonces estoy como muy ilusionada en la parte musical y la actuación es muy absorbente”.

“Pero hice una película (Nuestros tiempos) que se va a estrenar este año (en Netflix), estuve con Benny Ibarra, y ahora estoy por filmar otro proyecto que me están ofreciendo”.

Lucero se sinceró: “Por eso digo que son formatos más fáciles porque está la ilusión de actuar, la emoción del histrionismo, pero con menos tiempo de estar en un foro, en una locación. Porque cuando tenemos el tiempo libre sólo queremos descansar y ha sido la razón por la que he dejado descansar las telenovelas, pero ya está en pantalla El Gallo de Oro, un proyecto brutal que se parecía a una novela en cuanto al sacrificio, por decirlo así, de la entrega que hicimos los actores, es una joya que no se pueden perder, uno de los mejores trabajos que he hecho en mi vida”.

Mijares, Yuri, Lucero y Emmanuel Octavio Lazcano

Ver a su hija Lucerito en un escenario tan grande como el del Foro 5 de Televisa San Ángel para “Juego de voces” ha sido un sueño para Lucero, quien se ve reflejada, pues cuando tenía esa edad desbordaba las mismas ganas y anhelos.

“Aunque somos diferentes y ella tiene su propio estilo, su esencia única y su personalidad irrepetible, me recuerda mucho a mí porque el otro día yo veía la película Escápate conmigo, en las estrellas, que la repitieron, entonces yo tenía 18 años cuando la hice y ella hizo El mago, en teatro, a la misma edad, la película esta tiene mucho guiños con El mago de Oz, y las coincidencias que se dan en su carrera, sin seguir un patrón, son increíbles, es muy hermoso porque me hace recordar a cuando yo comencé en los 80”.