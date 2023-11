Kalimba aparece en el reality show ‘DBUT FC’ y revela su sueño frustrado: ser deportista

El cantante, reconocido por éxitos como “Shabadabada”, acudió como invitado especial al reality show de TV Azteca “DBUT FC” en donde, además de contar sus experiencias en un conmovedor discurso, se dio tiempo de abrazar a la concursante Janeth Carmona luego de que ella le revelara su admiración.

La disciplina fue uno de los temas centrales en el discurso de Kalimba, quien no dudó en compartirle a los concursantes del reality que, desde muy pequeño, él practicaba el basquetbol e incluso soñó con dedicarse a ese deporte de forma profesional; sin embargo, no pudo lograrlo por una sencilla razón.

¿POR QUÉ KALIMBA NO PUDO DEDICARSE AL BASQUETBOL PROFESIONAL?

Durante su intervención, Kalimba detalló el amor que llegó a sentir por el futbol y el basquetbol antes de dedicarse a la música:

“Yo originalmente quería ser basquetbolista, como verán no era para mí"

“A mí me empezó a gustar el futbol desde los 10, 11 años, yo originalmente quería ser basquetbolista, como verán no era para mí... pero no se trata de mí...si yo me hubiera aferrado a este deporte no hubiera pasado nada en mi vida”, aseguró el cantante, dejando entrever que su altura significó un obstáculo para dedicarse a ser basquetbolista profesional.

Y es que, mientras que Kalimba mide alrededor de 1.68 metros, un basquetbolista promedio llega incluso a superar los dos metros de altura debido a la naturaleza de esta disciplina.

“LAS PERSONAS EXITOSAS ESTÁN HECHAS DE FRACASOS”

La disciplina y sus sueños frustrados no fueron el único tema de conversación de Kalimba en el reality show “DBUT FC”, pues el cantante dejó en claro que su mensaje más importante en esa ocasión era uno solo: invitar a todos los asistentes a cumplir sus sueños.

“Muchos grandes se quedan en el camino porque no les gusta fracasar.. sigan hasta el lugar que tengan que seguir”

“La mayor parte de las personas creen que los logros y las personas exitosas están hechas de triunfos y eso es una mentira absoluta... las personas exitosas están hechas de fracasos... muchos grandes se quedan en el camino porque no les gusta fracasar.. sigan hasta el lugar que tengan que seguir... estando en el lugar que desean siempre van a ser exitosos”, señaló Kalimba.