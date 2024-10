¿Qué dice la emotiva carta que Liam Payne le dedicó a su yo de 10 años? ¡Te hará llorar!

Liam Payne, ex integrante de One Direction, dejó un vacío en el corazón de sus fans que lo han seguido desde que se hizo famoso en “The X Factor”. Tras su muerte, muchos recuerdan los momentos más memorables del cantante de 31 años, y uno de los más desgarradores fue cuando se autodedicó una carta para “su yo de 10 años”.

El compositor británico compartió su emotivo escrito en el programa de “BBC Radio 1” en 2020, y hasta la leyó frente a la cámara. Tras su muerte este miércoles 16 de octubre, el presentador, Scott Mills, volvió a reproducirla para aquellos que quisieran recordarla.

¿Qué decía la carta de Liam Payne?

La carta de Liam Payne va dirigida a su yo de 10 años y fue escrita durante la pandemia del Covid-19. “Es bastante triste escucharlo. Pero tenía muchas ganas de reproducirla hoy”, comentó Mills en el programa de ayer jueves 17 de octubre.

Fue entonces cuando inició el audio:

“Querido Liam de 10 años”, comenzó el ex cantante de One Direction. “¡Prepárate! Todo se va a complicar un poco. Aprecien cada momento con sus seres queridos ahora que solo quedan unas pocas vacaciones familiares para disfrutar, la vida está a punto de volverse surrealista.

“Sabes que eso que amas, cantar, sigue así y cuando cumplas catorce va a suceder algo mágico y no me refiero a la pubertad. No solo harás una audición para uno de los programas de música más importantes del mundo, sino que también conocerás a la futura madre de tu hijo (Cheryl)

“Sé que parece pronto, pero créanme que todo va a salir como tiene que salir. Les recomiendo que vean ‘Volver al Futuro’, podría ayudar. Ahora eres famoso y parece que has llegado a tu máximo potencial demasiado pronto, pequeño cabr** engreído, pero apenas has empezado. Baja un poco el ritmo y recuerda que es una maratón, no un sprint

“Por un tiempo sentirás ganas de rendirte, pero no lo hagas, porque estás a punto de conocer a otros cuatro chicos en la misma pista que tú. Cuando los conozcas por primera vez, será un caos, pero recuerda disfrutarlo y mantente joven de corazón, porque de eso se trata este momento de tu vida.

“Perdona más y aprende a escuchar. Pararás el momento más increíble de tu vida, viajarás por el mundo y vivirás una vida que ni siquiera imaginaste… Entonces, todo terminará.

“No te quedará nada más que el volante. Sentirás miedo, como si estuvieras solo, pero no lo estás. Estás a punto de comenzar un viaje totalmente nuevo con la persona más increíble que has conocido hasta ahora, tu hijo Bear

“No dudes en ti mismo en esto de ser padre, simplemente mira todas las cosas que has aprendido a lo largo del camino, seguramente eso debe significar que tienes mucho para dar.

“Sé agradecido y trata de recordar cada día que estás haciendo algo que amas y que te llevó diez años construir. El primer single se disparará y nunca lo verás venir, pero deja de dudar de ti mismo y estarás bien.

“Dale un gran abrazo a mamá, papá y toda la familia de mi parte”.

¿De qué murió Liam Payne, ex cantante de One Direction?

Liam Payne murió de un “politraumatismo” que le ocasionó hemorragias externas e internas, esto luego de la caída que tuvo de 10 metros en el patio del hotel, según reveló el informe preliminar de la autopsia.

¿Qué es el politraumatismo?

El politraumatismo es una lesión que afecta a dos o más órganos en el cuerpo, o bien que produce un golpe tan fuerte que pone en peligro la vida de una persona.

Medline Plus, explica que algunas consecuencias podrían ser hemorragias, dolor intenso, desorientación, pérdida de consciencia y hematomas.

¿Cuándo será el funeral de Liam Payne?

Sobre el funeral de Liam Payne todavía no se sabe mucho. Y es que, las autoridades en Argentina continúan con la investigación sobre su muerte y esperan datos de la prueba toxicológica que se le realizó. Según reportes, su deceso se catalogó como “muerte dudosa”, por lo que podrían tardar varios días en encontrar una conclusión, y así, después su familia podrá repatriar su cuerpo para hacerle un funeral.