“Sé que está con Julián": la desgarradora petición que le hizo Maribel Guardia a Lorena Velázquez durante su último adiós

Diversas figuras del mundo del entretenimiento mexicano se unieron a la pena que embarga a la familia de Lorena Velázquez tras el fallecimiento de la actriz, quien perdió la vida la noche del pasado jueves 11 de abril. Entre las figuras que expresaron su sentir por esta pérdida se encuentra Maribel Guardia, quien dedicó a su colega y amiga un caluroso mensaje.

Maribel Guardia dedica cariñosas palabras a Lorena Velázquez

Durante el último adiós a Lorena Velázquez, mismo en el que diversas figuras se dieron cita en el funeral de la emblemática artista mexicana, Maribel Guardia fue interceptada por diversos medios de comunicación, quienes recurrieron a ella para preguntarle su sentir por este suceso.

“Yo la consentía mucho, me encantaba, me contaba todas sus historias y fue una de las grandes divas de México. Creo que después de su muerte todavía se le va a dar un lugar especial porque su carrera es inigualable”, expresó Maribel, quien en diversas ocasiones compartió escenario con la querida actriz.

Maribel expresó su sentir tras la muerte de Lorena Velázquez Instagram

La emotiva petición que Maribel Guardia le hizo a Lorena Velázquez

“Aunque no me gusta venir a los velorios, ustedes saben por qué, para mí era una obligación estar aquí y rendirle respeto a su vida, a la amistad que me regaló, a todos los consejos que me dio siempre y, sobre todo, a los momentos tan lindos que disfruté a su lado”, dijo Maribel, haciendo referencia a que este tipo de eventos todavía son complicados para ella, pues aún lo ha logrado recuperarse del todo de la muerte de Julián, su hijo.

Finalmente, reveló que le hizo una petición muy especial a su colega, misma que recordó conmovida. “Sé que está ahorita en el cielo, pasándosela bomba a lado de Dios. Ya le dije que me saludara a mi Julián, espero que estén allá abrazados, que eso sea una gran fiesta allá arriba, yo sé que es así”, dijo la actriz notablemente emocionada, pues esta pérdida ocurre en el marco del primer aniversario luctuoso de su primogénito.