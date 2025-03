La hermana de Daniel Bisogno admitió que sí siente la presencia del conductor: ¿también vio a su fantasma?

Desde la inesperada muerte de Daniel Bisogno, su familia ha tenido que aprender a vivir con el vacío que su ausencia les dejó. Ante este panorama, sus seres cercanos han encontrado consuelo en las “manifestaciones” que el exconductor de “Ventaneando” les ha hecho, justo como le pasó ahora a Ivette Bisogno, su hermana, que confesó que tiene la certeza de que quien fue su compañero de aventuras todavía sigue al pendiente de ellos.

Ivette, la hermana de Daniel Bisogno, contó cómo que sintió la energía del presentador

La tarde del pasado miércoles 12 de marzo, el elenco de “Ventaneando” sorprendió a Michaela Bisogno con una fiesta organizada específicamente para reconfortarla tras la pérdida de su padre. Entre las personas que acompañaron a la pequeña, estuvo su tía Ivette, la hermana de Daniel Bisogno, quien a través de “Venga la Alegría” se sinceró respecto a sus sentimientos y hasta relató que tiene la idea de que el espíritu del conductor todavía está rondándolos para asegurarse de que todo marcha bien.

“No te puedo decir que se han movido cosas o así. No, pero por ejemplo, en ciertos problemas que de repente se me presentan, sí digo: ‘por favor abuelo, por favor’, porque yo le decía así a mi hermano y él me decía ‘Carmelita’. Entonces, como que siento que está su mano ahí”, contó notablemente conmovida.

Ivette Bisogno no pudo evitar que la voz se le quebrara al hablar de su hermano, Daniel Bisogno. INSTAGRAM/CAPTURA DE VIDEO

¿El fantasma de Daniel Bisogno sigue rondando? Los extraños fenómenos tras su muerte

Esta no es la primera vez que “el Muñeco” se le aparece a sus seres queridos, pues desde los primeros días tras su lamentable fallecimiento, comenzaron a pasarle cosas paranormales a personas con las que era cercano en vida. La primera vez fue con Pati Chapoy, quien durante un momento que dedicó a honrar la memoria de su compañero, fue sorprendida con la aparente presencia del fantasma de Daniel Bisogno.

Días después, Alex Bisogno compartió que a pesar de que era imposible, el celular de su hermano había registrado actividad, pues comenzaron a realizarse llamadas salientes al número de Chapoy, que al enterarse de lo sucedido, se habría conmovido por saber que de nueva cuenta el fallecido comediante estaría tratando de comunicarse con ella. Y ahora, Ivette, su hermana poco conocida, también estaría expuesta a estas apariciones que, lejos de espantarla, le darían la tranquilidad de saberse acompañada por él.