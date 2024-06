Quién es Ivette, la hermana de Daniel Bisogno que estuvo involucrada en el caso Paco Stanley

Existen numerosos aspectos desconocidos en torno a la vida de Paco Stanley, que si bien nunca estuvieron ocultos, hasta el día de hoy no habían despertado interés entre los seguidores de este polémico suceso que marcó a la televisión mexicana. Uno de ellos es el hecho de que en su ‘squad’ de bailarinas por un tiempo figuró Ivette Bisogno, la hermana del conductor de “Ventaneando”.

Aunque con el paso del tiempo ella decidió alejarse de la vida pública, esta etapa de su carrera artística volvió a llamar la atención a propósito del 25 aniversario luctuoso del extinto comediante.

Quién es Ivette Bisogno

Ivette Bisogno es una exbailarina mexicana que trabajó con Paco Stanley en 1999, año en el que fue asesinado. Su apellido es conocido en el mundo del entretenimiento actualmente, pues es la hermana menor de Daniel Bisogno, quien en los mismos años estaba probando suerte como locutor, para más tarde consolidarse como uno de los conductores más famosos de la televisión nacional.

En la actualidad lleva una vida lejana a las cámaras y se dedica a su familia, con quienes disfruta pasar instantes de calidad, los cuales comparte a través de su cuenta de redes sociales.

De qué manera estuvo involucrada en el caso Paco Stanley

De acuerdo con la información que ella misma ha dado en distintas apariciones públicas, la última en la emisión de espectáculos que conduce su hermano, Ivette trabajó con Paco Stanley a finales de los 90, cuando asistió a una prueba para formar parte de sus bailarinas.

“Fui a un casting por medio de una agencia en la colonia Roma, donde tenían sus oficinas y en las que estaban Paco y Mario. Ellos hicieron la audición ahí y me dijeron en el momento que sí me quedaba. Iban escogiendo a las chavas al momento, nos ponían a bailar y no hubo ningún tipo de insinuación.

Sobre de qué manera se vio involucrada en la investigación por el asesinato de Paco Stanley, Daniel Bisogno compartió que en el momento en que trascendió el atentado que había sufrido el comediante, comenzaron a circular versiones de que la culpable era una mujer rubia.

De modo que aunque nunca se mencionó el nombre de Ivette en la investigación como sospechosa, sí fue citada a declarar debido a que las únicas que cumplían con estas características eran ella y Paola Durante, que más tarde sí fue señalada como supuesta cómplice.