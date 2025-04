La Casa de los Famosos All-Stars: quién será el eliminado del lunes 14 de abril, según la Inteligencia Artificial

Los habitantes de La Casa de los Famosos All-Stars llegaron a la semana novena del reality y tras 65 de juego y estrategias, este jueves 10 de abril se llevó a cabo la décima nominación que dejó en placa a los jugadores: Caramelo, Rey Grupero, Manelyk González, Niurka Marcos, Rosa Caiafa y a Uriel del Toro.

Uno de los seis nominados de la semana diez podrá ser salvado el domingo 16 de abril y el resto de los jugadores de La Casa de los Famosos All-Stars deberán enfrentar el voto del público. Pero antes de que se conozca la decisión de los televidentes, la Inteligencia Artificial aseguró que Caramelo será el nuevo eliminado.

La razón por la que Caramelo será el próximo eliminado de LCDLF All-Stars

Según la Inteligencia Artificial, Caramelo ha tenido una participación menos destacada en comparación con otros concursantes con lo que hoy enfrenta la placa de nominación.

La presencia de Caramelo en La Casa de los Famosos All-Stars ha sido eclipsada por otros participantes y sus conflictos no han generado las repercusiones que se esperaban entre el público y tiene un juego algo torpe y actuado que no genera interés en el público. Sus estrategias de juego no han sido tan visibles, lo que podría interpretarse como falta de iniciativa o de conexión con la dinámica del programa.

Caramelo entendió mal la consigna de su premio y ahora está arrepentido Captura Telemundo

Todo el Cuadro Agua a la décima placa de eliminación

Llora el Cuarto Agua liderado por Niurka Marcos. Todos los integrantes de este team quedaron bajo amenaza. Solo un milagro podría hacer que Carlos Chávez no salve a Rosa Caiafa o a Uriel del Toro y decida, si sostiene el poder de la salvación, salvar a alguien del Cuarto Agua.

Las cartas ya están sobre la mensa, pero aún queda un as bajo la manga y salvo que que se vaya Uriel del Toro o Rosa Caiafa, el Cuarto Agua recibirá un segundo y consecutivo golpe bajo si se va Caramelo como lo predice la Inteligencia Artificial, pues la semana pasada ya se fue Alejandra Tijerina, integrante del Cuarto Agua.