La aterradora revelación de Daniela Parra sobre la supuesta ‘brujería’ que le hacen a ella y a su papá, Héctor Parra

Daniela Parra confirmó hace unos días que encontró varias cosas en su casa y en su negocio de tamales que podrían ser brujería que le están haciendo a ella y a su papá, Héctor Parra

La aterradora declaración ocurrió frente a los medios de comunicación hace una semana, en donde la joven explicó a detalle qué fue lo que encontró.

“Hemos encontrado bolsas negras con tierra que nos han dicho que es tierra de panteón y cosas como echadas a perder (…) Llegar a esos extremos para que se les haga ‘justicia’, lo que quieran, ya es demasiado”, expresó.

Explicó que incluso le han dejado animales muertos en su negocio, lo que le ha inquietado bastante; sin embargo, su atención está en su papá, ya que “confía en Dios”.

La tía de Ginny Hoffman acusa a Daniela Parra de sufrir “Síndrome de Estocolmo”

La hija de Héctor Parra también respondió a las impactantes declaraciones de Edith Adler, tía de Ginny Hoffman, sobre cómo ella era cómplice y víctima de su papá, quien está cumpliendo una condena de más de 13 años por el abuso de su hija, Alexa.

Sobre estas acusaciones, Daniela, respondió: “Ah, que no se calle, que lo diga. Si dice que yo sé cosas, que las diga, para que todos sepamos de qué habla, porque yo no sé de qué cosas está hablando”.

Dani pide que la dejen luchar en paz por su papá, porque ya recibió una nueva sentencia en marzo pasado. “¿Por qué siguen? No lo entiendo. Es mi lucha, y si yo quiero seguir luchando para ver a mi papá afuera, pues ya será mi problema (…) Ahora me toca a mí, que me dejen hacer las cosas”.

Edith Adler le pidió a su sobrina, Daniela, que deje de defender a su papá, pues aseguró que la joven padece del Síndrome de Estocolmo. Un fenómeno psicológico que vincula de forma afectiva a una persona con su violentador.

“Sí, Danielita, yo sé la verdad y tú también la sabes. Me das lástima porque estás padeciendo del Síndrome de Estocolmo”, expresó en un video publicado en redes sociales y que, momentos después, eliminó.