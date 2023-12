Emilio Osorio revela la verdadera razón por la que terminó con Karol Sevilla

Más feliz que nunca se encuentra Emilio Osorio desde que se hizo novio de Leslie Gallardo, la exparticipante del reality Acapulco Shore que le robó el corazón después de su truene con Karol Sevilla.

El hijo de Niurka y Juan Osorio no ha dudado en gritar a los cuatro vientos que está enamorado y en uno de los mejores momentos de su vida. Algo que no hacía cuando estaba con la protagonista de la serie Soy Luna. Según rumores, ella no dejaba que él hiciera pública la relación, ni se adentrara en detalles.

Ahora, el finalista de La casa de los famosos reveló los verdaderos motivos de su truene con la joven cantante y actriz que conoció en 2019. “No me sentía cómodo y ella tampoco”, fue lo que dijo Emilio cuando fue abordado por los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Según el artista, no la estaba pasando bien. Incluso, mientras estuvo en La casa de los famosos, quien fuera su novia jamás asistió al foro donde los familiares y parejas iban a defender a los participantes en un acalorado debate. Tampoco posteó un mensaje para que votaran por él, ni mucho menos se acercó a las afueras de donde se grababa el proyecto.