Karol G le hizo una sorpresiva declaración a su novio en medio de los rumores de su embarazo

Hace un par de semanas, Karol G se robó todos los reflectores gracias a las teorías que apuntaron a su posible embarazo, un sueño que se dijo, estaría por materializar con Feid, su actual pareja sentimental. Desde entonces, los fanáticos de ambos artistas han estado al pendiente de cada movimiento, tratando de descifrar si en realidad están a un paso de empezar una vida juntos.

No obstante, aunque la pareja de cantantes guardó silencio ante estas versiones, un gesto que la artista tuvo recientemente ante miles de personas aumentó las sospechas y desató el furor del público. Lo anterior ya que como pocas veces, se dispusieron a presumir de su amor ante los reflectores.

Karol G sorprendió a su novio con una romántica declaración en vivo: VIDEO

Este fin de semana fue sumamente especial para Karol G, quien asistió como la invitada de honor al cierre de gira del Ferxxo Calipsis Tour, la gira de su novio. Y es que además de lo orgullosa que se mostró al atestiguar el cariño que Salomón Villada Hoyos, (nombre real del músico) tiene por parte de la audiencia, Carolina también aprovechó para gritar a los cuatro vientos que está feliz con esta etapa de su vida.

“Para mí es súper significativo e importante estar en este escenario. Gracias por la oportunidad, por invitarme, gracias por permitirme ser parte de este momento que es tan importante para ti, por el que has luchado tanto. Felicitaciones por tu éxito, pero más por esto que tienes aquí, ese corazoncito con el que has sabido manejar este éxito con demasiada sabiduría y humildad. Te lo mereces todo, eres el ídolo que cualquier persona se moriría por conocer. Te amo”, expresó la intérprete de “El Maquinón”, evidenciando que si bien no le toman importancia a lo que se dice sobre su supuesta boda y embarazo, tampoco es algo que le moleste pues sí espera crear un futuro con él.

¿Qué canción le dedicó Karol G a Feid?

Aunque ya existían sospechas de que el colombiano inspiró a “la Bichota” a escribir uno de sus mayores éxitos, finalmente se comprobó que Karol G sí le dedicó “Mi ex tenía razón” a Feid. Este tema, lanzado en 2023, habría nacido a raíz de la complicada separación que la reggaetonera vivió con Anuel AA.

Karol G comenzó su relación con Feid hace poco más de dos años Getty, Instagram

Por lo que el hecho de que ambos artistas ya se atrevan a gritar a los cuatro vientos lo profundamente enamorados que están, para muchos se trató de una clara señal de lo bien que va su noviazgo y lo en serio que se toman esta relación. De modo que aumentaron todavía más las especulaciones de que ya podrían estar pensando en un futuro juntos.